Евгений Миронов выступил на Музыкальном фестивале в Ярославле

Финальные концерты XI Музыкального фестиваля Юрия Башмета в Ярославле включали настоящую сенсацию. Юрий Башмет умеет удивлять, но приезд в Ярославль Мюнхенского камерного оркестра сопровождался общим всхлипом "неужели?". Все так: впервые в Ярославле с единственным концертом в России выступил один из лучших немецких музыкальных коллективов.

Точеный Элгар, почти безупречный Мендельсон и одновременно мягкий и блистательный Дворжак (Серенада для струнных ми мажор) - хрестоматийный для камерных оркестров репертуар сиял превосходным качеством. Мюнхенский камерный вписался в программу за два месяца до ее начала не просто так: столпом фестиваля в Ярославле был камерный "Солисты Москвы", как и немецкие коллеги, внимательный и к академическому, и к новому репертуару. "Солисты…" представили "Закат" для струнных Кузьмы Бодрова и мировую премьеру Letters and waves Армана Гущяна для альта, ударных и струнного оркестра, где маэстро Башмет во главе верных солистов бесстрашно стучал по собственному инструменту.

Старая схема "солист плюс оркестр" превращается в интеллектуальный стенд-ап

На гала прозвучал учтивый Гайдн и популярные "Русский танец" Чайковского и Фантазия на темы "Кармен" Бизе-Сарасати, выбранные с просветительской целью: Юрий Башмет традиционно поддерживает боевой дух молодежи.

К этому можно было ничего не добавлять, но XI Музыкальный рискнул. Два вечера зал внимал столичным звездам - Евгению Миронову и Григорию Сиятвинде, несущим разумное, доброе, вечное вполне всерьез. Миронов солировал в спектакле-концерте "Ван Гог: письма к брату", Сиятвинда - в музыкально-литературной композиции по "Моцарту и Сальери" Пушкина. При сопоставлении обнаружилось, что старая, побитая школьной скукой схема "солист плюс оркестр" на общем слабеющем культурном фоне мигрирует в интеллектуальный стенд-ап. Он может быть художнически прихотливым: избранные строки Ван Гога порой не сочетались с фрагментами музыки Бетховена, Малера, Брамса и Шнитке (в финале честное браво Башмету-альту). А может быть на диво цельным и страстным, настолько, что Сиятвинда мелькнет Моцартом.

И тут, в толпе не желающей выходить из зала публики, понимаешь, что заставляет преуспевающий столичный оркестр регулярно окультуривать Ярославль и область. Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета на глазах превратился из культурной инициативы в социальный феномен, нужный людям не меньше зарплат и солнца к лету.