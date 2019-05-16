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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери ФСБ задержала троих иностранцев за финансирование "ИГ"

Текст: Антон Валагин (Тверь)
Фото: ФСБ РФ/РИА Новости Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники ФСБ совместно со спецназом Росгвардии задержали в Твери трех членов террористической ячейки.

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Задержанные - граждане одной из республик Центральной Азии. Установлена их причастность к финансированию структурного звена запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Спецслужба работает над выявлением других членов террористической ячейки.

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