Госдума запускает цифровое голосование

Госдума приняла во втором чтении законопроекты, направленные на повышение удобства для избирателей. В пилотном режиме в Москве будут отрабатываться новые технологии - "цифровые участки" и электронное дистанционное голосование.

Оба эксперимента будут проводиться в рамках единого для голосования 8 сентября. Первый проект - по "цифровым участкам" расширяет зарекомендовавшую себя систему "Мобильный избиратель". В столице планируется открыть оснащенные современным оборудованием участки, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, где в сентябре пройдут выборы губернаторов.

Также избирательным "предложением" можно воспользоваться в рамках довыборов в Госдуму. Система не имеет аналогов в мире, подчеркивали ранее в ЦИК. Подать заявление можно будет через портал "Госуслуги". Если эксперимент окажется удачным, то к 2021 году число таких участков может увеличиться с нескольких десятков до 5 тысяч.

Если первый эксперимент - для граждан других регионов, к примеру, работающих в столице, то второй - для самих москвичей, и касается он выборов в Мосгордуму. В эксперименте смогут принять участие желающие проголосовать дистанционно (на сайте mos.ru). Это особенно пригодится, если избиратель временно уезжает из города.