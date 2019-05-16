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16.05.2019 13:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Редкие фото из Освенцима привезли в Воронеж

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Как жили узницы самого известного нацистского "лагеря смерти", увидят посетители Никитинской библиотеки. После победных маршей начала мая - самое время вспомнить о жертвах войны. На стендах - копии архивных фотографий и документов, воспоминания выживших заключенных и свидетельства тех, кто участвовал в организации массового уничтожения мирных граждан в Аушвице-Биркенау (так более правильно называть привычный русскому уху Освенцим).
Фото: Государственный музей Аушвиц-Биркенау Фото: Государственный музей Аушвиц-Биркенау
Фото: Государственный музей Аушвиц-Биркенау

Выставку "Женщины в концентрационном лагере Аушвиц" подготовили польские музейщики. В России ее экспонируют при поддержке московского фонда "Историческая память" и Научно-образовательного центра устной истории, действующего в структуре Воронежского института высоких технологий.

Фото: https://vk.com/aviapoisk_dfo
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Сотрудники центра, к слову, на протяжении нескольких лет записывали интервью с бывшими "восточными рабочими" и узниками лагерей. В России подобными исследованиями - с научным подходом - мало кто занимается. Один из первых проектов воронежцев был посвящен заключенным Равенсбрюка - чисто женского концлагеря, устроенного фашистами. В 1942-м арестанток стало столько, что немцы стали направлять женщин и в Аушвиц, где до того уже погибли десятки тысяч мужчин, в основном поляков.

Женщин привозили по железной дороге на окраину городка Освенцим из разных стран Европы. Одни были схвачены как подпольщицы (или матери и супруги подпольщиков) либо депортированы как еврейки. Первыми убитыми в женском лагере стали польки - перед казнью их даже не стали регистрировать. Потом прибыло два транспорта с немками из Равенсбрюка (там были "политические" и свидетели Иеговы, проститутки и уголовницы) и еврейками из Словакии.

Узниц селили в кирпичные здания-блоки. В 1944-м задействовали и недостроенные бараки, где не успели сделать кровлю и нары. Женщины, попавшие в эту часть лагеря - ее называли "Мексикой", - спали фактически под открытым небом. По воспоминаниям, большинство из них пребывали обнаженными, редко кто мог закутаться в вечно мокрое одеяло или плед. Узницы из "Мексики" не работали, другие же проводили по 11 часов в полях, на промышленных предприятиях или в лагерных мастерских.

Фото: РИА Новости
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За порядком в отрядах следили надзирательницы-немки и дежурные из числа уголовниц. Узниц наказывали за малейшее нарушение дисциплины, изводили длительными поверками на улице. Так, 6 января 1943 года поверка шла 14 часов. За это время от истощения и побоев погибло около тысячи женщин.

Одной из самых жестоких надсмотрщиц считалась Ирма Грезе, после войны британский суд приговорил ее к смертной казни. Грезе скончалась в 1945 году в возрасте 22 лет. Некоторые ее коллеги получили небольшие тюремные сроки. Некоторые надзирательницы и медсестры, по свидетельству заключенных, были человечными и по мере сил помогали людям выжить.

- В лагерном персонале находились не только те, кому доставляло удовольствие издеваться над узниками, но и солдаты, которые, скажем, просто стояли на вышке - исполняли приказ, - подтвердил научный сотрудник Государственного музея Аушвиц-Биркенау доктор Игорь Бартосик.

В Биркенау (лагерь Аушвиц II в деревне Бжезинка) были свои оркестры. Они играли на улице дважды в день, сопровождая выход заключенных на работу и их возвращение. По распоряжению начальницы женского лагеря такой ансамбль был организован и из женщин. Оркестрантов поселили в особом бараке, сшили им костюмы и разрешили носить нижнее белье. Первым руководителем стала дирижер-хоровик Зофья Чайковска, затем ее сменила скрипачка Альма Розэ, племянница композитора Густава Малера. Оркестр давал концерты для лагерного начальства. Большим меломаном оказался доктор Менгеле, ставивший изуверские опыты над детьми.

Фото: Из архива Андрея Кудрякова
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Для экспериментов отбирали близнецов, карликов - врачей интересовали особенности физиологии. Большую же часть малышей сразу отправляли в газовые камеры вместе с прочими нетрудоспособными гражданами. Иногда матерям удавалось спрятать детей в бараках - мальчиков маскировали под девочек. Но когда эту хитрость разоблачали, ребятам делали смертельный укол фенола в сердце.

Многие узницы стали жертвами экспериментов по массовой стерилизации - погибли либо остались калеками. С беременными в Аушвице поступали по-разному. Поначалу им делали принудительные аборты, с середины 1943 года дозволили рожать. Но новорожденных топили. Потом так стали поступать лишь с еврейскими младенцами. Тех, у кого была славянская внешность, увозили для "германизации". Остальных матери пытались выхаживать в бараках - меняли хлеб на простыни, сушили пеленки, обернув вокруг своего тела.

В пропагандистских целях в Биркенау основали было "семейный" лагерь для евреев из гетто Терезиенштадт в Чехии. Такой же лагерь устроили для цыган - те жили табором. Через несколько месяцев все эти семьи очутились в газовых камерах.

Как известно, обреченных на смерть людей вели как бы в баню или на дезинфекцию: они раздевались, набивались битком в тесное помещение. Герметичные двери закрывались, и в отверстия в потолке (или в стене) палачи засыпали гранулы "Циклона Б". Смерть от удушья наступала через 10-20 минут. Камеру вентилировали, затем туда входили члены зондеркоманды, сформированной из заключенных. По сути, работа в крематории для большинства из них служила лишь краткой отсрочкой смерти. Но люди хотели жить, и поэтому соглашались на такую работу - снимать с трупов ценные вещи, срезать волосы, вырывать золотые зубы и загружать останки в печь.

Фото: Елена Яковлева/ РГ
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Один из немногих выживших в Аушвице членов зондеркоманды Хенрик Мандельбаум (он был в Воронеже в 2005 году) рассказывал, что руками за тела не брались - делали петли и "прихватки" из тряпья.

- Есть миф о том, что в зондеркомандах лучше питались - так как забирали еду, взятую узниками с собой в дорогу. Но дорога в лагерь занимала несколько суток - из Франции два-три дня, из Греции шесть. Хенрик Мандельбаум вспоминал, что они просто боялись брать продукты, пролежавшие столько времени в вагонах (за исключением тушенки). Другие узники могли обратиться в больницу, но для зондеркоманды невыход на работу означал верную смерть, - пояснил Игорь Бартосик. - Экскурсанты порой хотят видеть в Аушвице что-то вроде декорации из фильма ужасов, забывая о том, что люди там не только умирали, но и жили. Однажды я прочел в интервью, что члены зондеркоманд были настолько нечувствительны к чужим страданиям и смерти, что ели, сидя на трупах. Спросил Мандельбаума, правда ли это. И увидел в его глазах слезы. Хенрик сказал: "Мы дружим очень давно, неужели ты мог так подумать? Мы хотели остаться в лагере людьми…" По рисункам бывших узников видно, что члены зондеркоманды (жившие отдельно от других заключенных) бросали через колючую проволоку передачи. Мандельбаум говорил, что они с товарищами тоже делали такие пакеты с одеждой, едой и мылом для женщин.

В январе 1945 года, отступая, немцы стали "зачищать" концлагерь - часть узников убили, часть отправили в другие города "маршем смерти", в ходе которого многие умерли от истощения и холода. Соне Ландау (в заключении она находилась под именем Кристины Живульской) удалось сбежать, ее мемуары "Я пережила Освенцим" сегодня доступны в интернете и на русском языке.

Фото: Совет ветеранов города Чебаркуля.
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За все время существования в концлагере было зарегистрировано около 132 тысяч женщин - треть заключенных (львиная доля жертв регистрацию не проходила и сразу направлялась на уничтожение). Среди них преобладали еврейки и польки, много было румынок, русских и немок. Большинство погибло. При освобождении Аушвица живыми обнаружили около 7500 человек, из них четыре тысячи больных и истощенных женщин. Основная часть их вскоре также погибла.

Выставка "Женщины в концентрационном лагере Аушвиц" развернута в фойе первого этажа до 24 мая. Затем она переедет в Воронежский институт высоких технологий, а в июне отправится в Курск.

Прямая речь

Игорь Бартосик, научный сотрудник Государственного музея Аушвиц-Биркенау:

- В 1996 году я, будучи совсем юным, отправился брать интервью у Хенрика Мандельбаума. Он был членом зондеркоманды Аушвица с 1944 года, участвовал в восстании заключенных, которое подняли советские военнопленные. Сбежал во время "марша смерти" в январе 1945-го. Я знал кое-что из его биографии и боялся, что Хенрик окажется человеком мрачным, ожесточенным. Но дверь открыл человек, который был сама любовь. От него исходил свет. Он как-то умудрялся оправдывать всех людей, даже нацистов, считал, что на войне все в какой-то мере были жертвами… Хенрик сказал, что я могу спрашивать о чем угодно. Уже тогда я почувствовал, что этот человек перевернет мою жизнь. Так и случилось.

…У него дома стояла тахта с кучей мягких игрушек. Несколько мешков с игрушками мы нашли после его смерти в подвале. Когда я спрашивал Хенрика, доводилось ли его сжигать трупы детей, он твердо отвечал: "Нет!" Хотя работал в такой период, когда в лагере совершенно точно было уничтожено много детей, например, из Венгрии. Он об этом "забыл". Но в последние годы жизни, получая гонорары за интервью или съемки в фильмах, направлял огромные суммы на помощь больным детям.

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