"Солисты Москвы" отметят день рождения в "Зарядье"

20 мая российский камерный оркестр "Солисты Москвы" отметит 27-й день рождения в концертном зале "Зарядье". Маэстро Юрий Башмет, основатель и бессменный художественный руководитель коллектива, по традиции выступит и как дирижер, и как солист.

В первом отделении праздничного концерта в исполнении "Солистов Москвы" прозвучат сочинения Моцарта, Гайдна, Бизе, Турины, Сальери, Брамса.

А во втором отделении ансамбль вместе со знаменитым актером театра и кино Григорием Сиятвинда представит музыкально-литературную композицию "Моцарт и Сальери". Поздравят "Солистов Москвы" с днем рождения и специальные гости - трубач Сергей Накаряков, скрипачка Алена Баева, пианистка Ксения Башмет, а также домбристка Екатерина Мочалова.

В репертуаре ансамбля более 350 шедевров российских и зарубежных композиторов: от Баха и Моцарта до Шнитке и Денисова. "Солисты Москвы" - единственный российский ансамбль, который стал лауреатом престижной музыкальной премии "Грэмми": коллектив получил награду за запись музыки Стравинского и Прокофьева.

Кстати

В концертном зале "Зарядье" коллектив отпразднует день рождения во второй раз - до открытия нового концертного зала в центре столицы "Солисты Москвы" ежегодно выступали в Большом зале Московской консерватории, том самом, где состоялось первое выступление ансамбля 19 мая 1992 года.