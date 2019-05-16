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Рубрика: Культура
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Моцарт в гостях у Альтиста

"Солисты Москвы" отметят день рождения в "Зарядье"
Текст: Мария Воронова
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(7863)
20 мая российский камерный оркестр "Солисты Москвы" отметит 27-й день рождения в концертном зале "Зарядье". Маэстро Юрий Башмет, основатель и бессменный художественный руководитель коллектива, по традиции выступит и как дирижер, и как солист.

В первом отделении праздничного концерта в исполнении "Солистов Москвы" прозвучат сочинения Моцарта, Гайдна, Бизе, Турины, Сальери, Брамса.

Финальные концерты XI Музыкального фестиваля Юрия Башмета прошли в Ярославле

А во втором отделении ансамбль вместе со знаменитым актером театра и кино Григорием Сиятвинда представит музыкально-литературную композицию "Моцарт и Сальери". Поздравят "Солистов Москвы" с днем рождения и специальные гости - трубач Сергей Накаряков, скрипачка Алена Баева, пианистка Ксения Башмет, а также домбристка Екатерина Мочалова.

В репертуаре ансамбля более 350 шедевров российских и зарубежных композиторов: от Баха и Моцарта до Шнитке и Денисова. "Солисты Москвы" - единственный российский ансамбль, который стал лауреатом престижной музыкальной премии "Грэмми": коллектив получил награду за запись музыки Стравинского и Прокофьева.

Кстати

В концертном зале "Зарядье" коллектив отпразднует день рождения во второй раз - до открытия нового концертного зала в центре столицы "Солисты Москвы" ежегодно выступали в Большом зале Московской консерватории, том самом, где состоялось первое выступление ансамбля 19 мая 1992 года.

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