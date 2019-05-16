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16.05.2019 19:28
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Брянске представили "Маскарад" Лермонтова

Текст: Светлана Мазурова (Брянск)
В Брянске открылся Международный славянский фестиваль "Театр+".

С 1989 года на Брянщине проходит фестиваль "Славянские театральные встречи". Теперь у него другое название, новый формат и девиз - "Театр объединяет". Представлено еще и изобразительное, и музыкальное искусство, а так же будут встречи с писателями, мастер-классы. И даже книжный фестиваль "Красная площадь 2" и фестиваль мастеров декоративно-прикладного искусства.

Фото: Оргкомитет Театральной Олимпиады.
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Открыли программу хозяева фестиваля: актеры Брянского театра драмы имени А.К. Толстого представили премьеру - спектакль "Маскарад" по драме Михаила Лермонтова в постановке и сценографии режиссера Валерия Саркисова (Москва). Изумительные костюмы придумал известный столичный художник Андрей Климов (оформил более 180 спектаклей в России и за рубежом).

Приехал новосибирский "Глобус" с постановкой "Учитель танцев", комедией Лопе де Веги. Это работа 26-летнего режиссера Ивана Орлова, ученика Леонида Хейфеца (РУТИ - ГИТИС). Ждут театры из Петрозаводска, Орла, Томска, из нескольких городов Беларуси: Минска, Гомеля, Могилева, Бобруйска, Гродно.

Из Луганска впервые приедет Академический областной русский драматический театр имени Павла Луспекаева и не впервые - Академический театр кукол. Из Донецка - государственный академический музыкально-драматический театр имени М.М. Бровуна.

Традиционно быстро раскупаются билеты на постановки московских театров. Нынче приехали РАМТ, Московский ТЮЗ и Государственный театр киноактера.

Фото: Предоставлено Международным театральным фестивалем им. А.П.Чехова
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18 мая - поэтическая программа "Обычные слова..." народного артиста России Константина Райкина. В афише много спектаклей театров кукол - из Гомеля и Гродно (Беларусь), Рязани, Томска, Луганска, Пловдива (Болгария). И, конечно, в фестивале участвуют брянские Театр кукол и ТЮЗ. Спектакли на любой вкус и возраст - для малышей, взрослых и семейного просмотра.

Жюри возглавил известный театральный критик, историк театра, драматург Валерий Семеновский (Москва). Фестиваль "Театр+" в цифрах Фестиваль продлится по 25 мая. Участвуют 22 театра. Покажут 27 спектаклей по произведениям русской и зарубежной классики. Ожидается более тысячи участников.

Прямая речь

Валерий Саркисов, режиссер спектакля "Маскарад":

- Невозможно поверить, что "Маскарад", это мощное, исключительно цельное, с прихотливой интригой, с мастерски выписанными персонажами произведение, написал двадцатилетний Лермонтов! Как эта тема неизбежности расплаты за содеянное в прошлом могла найти отклик в душе еще совсем неискушенного страстями молодого человека?! Это только одна из загадок личности гениального русского поэта. Для меня возможность пройти с автором весь путь постижения Арбениным этой страшной встречи с Роком является не только вызовом, но и огромной радостью побыть на одной волне с самим Михаилом Юрьевичем Лермонтовым.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск РГ-Фото
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