В Москве задержан финансист боевиков, который перевел террористам в Сирию более 50 миллионов рублей. Операцию по поимке подозреваемого проводила ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД и Росфинмониторингом.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, проживающий в Москве уроженец Северной Осетии Георгий Гуев занимался безналичными переводами на банковские карты членам запрещенной в РФ организации "Исламское государство", воюющим в Сирии. Кроме того, он переводил деньги широко известному в кругах боевиков и объявленному в розыск за терроризм Абу Умару Саситлинскому. Настоящее имя Абу Умара, который возглавляет исламский фонд "Мухаджирун" - Исраил Ахмеднабиев.

По данным спецслужбы, всего с 2015 года Гуев перечислил не менее 50 млн рублей, которые обналичивались за рубежом и направлялись, в том числе, для подготовки и совершения терактов.

Судя по кадрам оперативного видео, подозреваемого молодого человека задержали 16 мая в Москве. Оперативники подбежали к идущему под зонтом хорошо одетому человеку, и через несколько секунд он уже был на асфальте в наручниках. После этого прошел обыск у него в квартире, где была обнаружена экстремистская литература, большое количество банковских карт и мобильные телефоны с инструкциями от координаторов "ИГ".

В отношении Георгия Гуева Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о содействии террористической деятельности. Это не первый случай за последние месяцы задержания подозреваемых в финансировании террористов. Так, в конце января в Краснодарском крае, Дагестане и Адыгее была обезврежена ячейка сторонников "ИГ", которая действовала и управлялась с территории Сирии. Общая сумма перечислений, по данным ФСБ, превысила 10 миллионов рублей. А в декабре 2018 года крупномасштабная операция по задержанию подозреваемых в финансировании терроризма прошла на территории Москвы, Чечни, Ингушетии и Дагестана. Эта "группа поддержки" перевела воюющим в Сирии боевикам более 38 миллионов рублей. Всего было задержано 7 человек. По данным спецслужбы, злоумышленники размещали реквизиты банковских карт и различных платежных инструментов в социальных сетях и чатах интернет-мессенджеров, где пользователи подвергались целенаправленной идеологической обработке. Так, по данным ФСБ, так называемые благотворительные фонды "Мухаджирун" и "Сальсабиль" под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам получали, обналичивали и передавали террористам собранные деньги. Безналичные переводы от членов группы поступали в адрес находящихся в Сирии в составе боевых подразделений "Исламского государства" двух российских гражданок.