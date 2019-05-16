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16.05.2019 15:01
Рубрика: Легковые авто

На АвтоВАЗе обнаружили масштабное хищение запчастей

Текст: Борис Захаров
Фото: Андрей Холмов/ТАСС Фото: Андрей Холмов/ТАСС
Фото: Андрей Холмов/ТАСС

Управление МВД РФ по городу Тольятти возбудило уголовное дело по статье "Хищение в особо крупном размере" в связи с серией крупных краж на АвтоВАЗе.

Как стало известно изданию "Самарское обозрение", в период с октября по декабрь 2018 года на территории нескольких подразделений ПАО "АВТОВАЗ" неизвестные совершили хищение товарно-материальных ценностей на сумму свыше миллиона рублей.

Фото: скриншот с youtube.com
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Речь идет в основном о различных комплектующих, которые выносили с завода в больших объемах. Сообщается, что заявленная стоимость украденных запчастей - условная. Цифра 1 млн рублей лишь помогает квалифицировать ущерб как особо крупный. Фактически же объемы украденного могут быть гораздо значительнее. Санкция статьи "Хищение в особо крупных размерах" предполагает наказание в виде десяти 10 лет лишения свободы.

Напомним, что хищения на АвтоВАЗе имеют, увы, давнюю историю. Так, в октябре 2009 года были задержаны четверо жителей Тольятти, которые на трех надувных лодках пытались похитить автозапчасти с АвтоВАЗа через подземную ливневую канализацию.

В 2011 году прошла серия расследований, связанных с хищениями металла и комплектующих на предприятии в Тольятти. Тогда на дочернем предприятии "Лада-Сервис", представляющем собой дилерский холдинг, в который входят 140 автоцентров, был выявлен случай хищения автомобилей на сумму около 1 млрд рублей.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Затем в феврале 2016 года управление МВД по Самарской области возбудило уголовное дело по факту хищения запасных частей на общую сумму 20 млн рублей.

В том же году на заводе угнали выставочный Lada Xray, после чего было заведено уголовное дело по статье "кража в крупном размере". Двоих подозреваемых, которые оказались сотрудниками службы безопасности, тогда задержали по горячим следам.

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#Lada