В Прикамье рабочего заподозрили в причастности к взрыву на "Азоте"

Следственными органами предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) механику цеха производства аммиака.

В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ранее суд заключил под стражу технолога агрегата и двоих начальников смены предприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 6 мая на предприятии "Азот" во время проведения сварочных работ в цехе №1С произошел взрыв, который унес жизни трех человек. Один рабочий в ходе инцидента получил травмы.