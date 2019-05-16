В Осетии чемпион MMA арестован за нападение на полицейских

Одним из участников нападения на полицейских в Северной Осетии оказался профессиональный боец смешанных единоборств. Он сейчас арестован и находится под стражей.

"Чемпион Европы-2013 по ММА Михаил Газаев оказался среди напавших на сотрудников ДПС. Он заключен под стражу за применение насилия в отношении представителя власти, хищение оружия и боеприпасов, незаконный оборот оружия и боеприпасов", - сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Напомним, ранее задержанный оказался среди напавших на экипаж ДПС в Ардонском районе республики. Инцидент произошел 12 мая. Сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2109. Один из инспекторов потребовал предъявить документы, но водитель отказался.

Вскоре на место приехали агрессивно настроенные молодые люди, которые напали на полицейских. Один из стражей правопорядка упал и потерял сознание. Второй попытался выстрелить из табельного оружия, но нападавший выхватил у него пистолет, и злоумышленники скрылись с места происшествия.

По данным республиканского управления МВД России, были задержаны четыре участника нападения. Трое из них ранее судимые, двое - за аналогичное преступление. Табельное оружие, которое похитил боец смешанных единоборств, правоохранители изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Укравшего пистолет также подозревают в преступлении, предусмотренном частью первой статьи 226 УК РФ ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств").