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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин рассказал, как в отсутствие лифта на руках носил соседку на 5-й этаж

Интересную подробность из своей личной жизни вспомнил президент России Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи. Как выяснилось, будущий глава государства до 30 лет жил в доме без лифта и иногда помогал своей соседке с пятого этажа подниматься наверх. По всей видимости, речь шла о старой или больной женщине.

Фото: Константин Завражин/РГ
Стенограмма: Медиафорум региональных и местных СМИ "Правда и справедливость"

"Я представляю, если люди в возрасте спуститься не могут. Я жил без лифта до 30 с лишним лет, соседку свою на руках носил на пятый этаж", - сказал российский лидер, комментируя скандальную ситуацию в Пензе. Там из-за долгого ремонта в многоквартирном доме в течение семи месяцев не работал лифт. И проживавшие в здании ветераны войны все это время не могли выйти на улицу. Проблема решилась только тогда, когда о ней начали писать местные СМИ.

"Не каждый раз, конечно, но были такие случаи", - добавил президент к своей истории.

Он отметил, что прекрасно понимает людей, которые оказались в такой ситуации.

"Безобразие!" - констатировал Путин.

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