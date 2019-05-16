Врачи Севастополя отрицают отказ в лечении умершей онкобольной

В департаменте здравоохранения Севастополя отрицают отказ в лечении онкобольной Елене Красулиной. Ранее президент РФ Владимир Путин на медиафоруме ОНФ пообещал выяснить причины неоказания паллиативной помощи пациентке, скончавшейся без лечения.

О ситуации президенту сегодня на медиафоруме ОНФ рассказала местный журналист Маргарита Пронина. Про ее словам, Красулиной после операции была показана химиотерапия, но в севастопольском онкодиспансере в лечении отказали. В результате 54-летняя женщина умерла в мучениях дома, на руках дочери и внука, так и не получив паллиативную помощь. В СКР завели уголовное дело, но до сих пор "ни один врач или чиновник от медицины наказан не был".

- С голоса трудно сделать какие-то выводы, но мы это так не оставим и обязательно посмотрим, что происходило на самом деле, это касается и операции, и химиотерапии, и вымогательства, о котором вы сказали, - ответил Владимир Путин. - Правовая оценка будет дана действиям всех должностных лиц.

По словам дочери пациентки Натальи Красулиной, в 2016 году у ее матери диагностировали опухоль головного мозга. Тогда же ее прооперировали в Институте нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. После операции ей назначили химиотерапию, однако в феврале 2018 года врачи Севастопольского онкодиспансера отменили это лечение из-за ухудшения состояния больной. Свое решение не изменили, несмотря на заключение специалистов профильных московских институтов, которые настаивали на продолжении химиотерапии.

В августе 2018 года СУ СК РФ по Севастополю возбудил уголовное дело по факту неоказания медпомощи онкобольной (часть 1 статьи 124 УК РФ). При проверке было установлено, что после удаления опухоли специалисты института Бурденко действительно рекомендовали Елене Красулиной проведение курса химиотерапии. Она проходила его с января 2017 года в севастопольском онкодиспансере. А в конце февраля 2018-го, в день очередного приема препарата, медики отказали в дальнейшем лечении.

Дело взял под личный контроль руководитель СУ СК РФ по Севастополю Виктор Танифа. Однако о результатах расследования пока ничего не известно.

В департаменте здравоохранения Севастополя отрицают, что Елене Красулиной было отказано в лечении.

- Лечебно-диагностические мероприятия проводились в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи согласно действующему законодательству. Лечение проводилось в полном объеме, отказов в оказании лечения не было, - сказано в ответе департамента на запрос "РГ".

В ведомстве подтвердили, что Красулина получала телемедицинские консультации специалистов Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко и Национального медицинского исследовательского центра радиологии, однако их рекомендации не противоречили решениям севастопольских врачей.

- Специалистами федеральных центров была поддержана тактика лечения, выбранная консилиумом врачей Севастопольского городского онкологического диспансера им. А.А. Задорожного, с учетом объективных данных обследования, клинического состояния, прогрессирования процесса, показателей компонентов крови и индекса массы тела, возможных фактических рисков при проведении специального лечения, - сообщили в департаменте здравоохранения.

Там также отметили, что страховая медицинская компания провела 11 экспертиз качества оказания помощи Елене Красулиной.

- Негативных последствий, ошибок в диагностике, лечении и преемственности не выявлено, ошибок, повлиявших на исход заболевания, нет, - говорится в официальном ответе.