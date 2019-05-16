Новости

В России могут появиться водительские права на электросамокат 15:30
В Крыму "сбили" иностранный самолет-разведчик 15:29
YouTube отказался выдать "золотую кнопку" каналу "RT на русском" 15:23
Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу 15:05
На АвтоВАЗе обнаружили масштабное хищение запчастей 15:01
Медведев поручил довести выплаты пострадавшим в ЧП с SSJ до завершения 14:59
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу "Голос. Дети" 14:56
В Москве завершается подготовка пляжей к летнему сезону 14:55
На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека 14:49
В Турции анализ ДНК выявил новую тайну древнейшего города 14:42
Петербург станет центром празднований 350-летия Петра I 14:35
Минск: Новые ректоры возглавят БГЭУ и сельхозакадемию 14:33
Расследование выявило "накрутку" голосов для победы дочери Алсу 14:31
Видео: Популярный курорт засыпало снегом 14:31
Google запустил сервис для планирования путешествий 14:29
Бундестаг: Санкции против России нужны только США 14:29
Скоростная версия вертолета Apache завершила продувочные испытания 14:28
В Нижнем Новгороде за взятку задержан начальник отдела миграции 14:26
В Тамбове ателье обрушилось на посетительниц 14:25
Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию 14:24
Посол РФ: Россия была, есть и будет на Балканах - как честный партнер 14:21
Вышел трейлер фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен" 14:20
Колумбия отказалась выдать США одного из лидеров FARC 14:20
В Подмосковье принят закон о подарках для новорожденных 14:14
В екатеринбургском кафе бесплатно начали раздавать уху 14:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
16.05.2019 15:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу

Текст: Мария Гафурова

Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику. Под арестом мужчина пробудет почти до конца июля.

"Срок содержания под стражей продлен до 21 июля с переводом в психиатрическую клинику", - рассказала "РГ" официальный представитель Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Шандровская.

Фото: iStock
При посадке самолета в аэропорту Якутска разрушилось шасси

Ранее "РГ" писала, что 22 января 41-летний житель поселка Угут попытался угнать пассажирский авиалайнер. Угрозами он заставил экипаж рейса Сургут-Москва развернуть самолет в сторону Афганистана. Командир воздушного судно принял решение сажать борт в аэропорту Ханты-Мансийска. Прибывший на место спецназ обезвредил неадекватного пассажира. Во время инцидента никто не пострадал - по словам пассажиров, стюардессы вели себя профессионально и не допускали паники.

Экспертиза показала, что в крови угонщика не было ни наркотиков, ни алкоголя. Причины, по которым задержанный потребовал направить самолет в Афганистан, неизвестны. Односельчане характеризуют его как замкнутого, необщительного, но при этом безобидного человека.

Югорчанину предъявлено обвинение по пункту "в" часть 2 статьи 211 УК РФ "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Попытка угона самолета Сургут-Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поручил довести выплаты пострадавшим в ЧП с SSJ до завершения
Госдума может разрешить силовикам сбивать беспилотники на воде
Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая
Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить "Северный поток-2"
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"