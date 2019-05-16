Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу

Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику. Под арестом мужчина пробудет почти до конца июля.

"Срок содержания под стражей продлен до 21 июля с переводом в психиатрическую клинику", - рассказала "РГ" официальный представитель Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Шандровская.

Ранее "РГ" писала, что 22 января 41-летний житель поселка Угут попытался угнать пассажирский авиалайнер. Угрозами он заставил экипаж рейса Сургут-Москва развернуть самолет в сторону Афганистана. Командир воздушного судно принял решение сажать борт в аэропорту Ханты-Мансийска. Прибывший на место спецназ обезвредил неадекватного пассажира. Во время инцидента никто не пострадал - по словам пассажиров, стюардессы вели себя профессионально и не допускали паники.

Экспертиза показала, что в крови угонщика не было ни наркотиков, ни алкоголя. Причины, по которым задержанный потребовал направить самолет в Афганистан, неизвестны. Односельчане характеризуют его как замкнутого, необщительного, но при этом безобидного человека.

Югорчанину предъявлено обвинение по пункту "в" часть 2 статьи 211 УК РФ "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".