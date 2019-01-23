Жителю Югры предьявили обвинение в угоне самолета

Следственный комитете РФ предъявил обвинение в угоне воздушного судна 41-летнему жителю Югры по пункту "в" часть 2 статьи 211 УК РФ. Во время перелета из Сургута в Москву мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета на Афганистан. При этом пассажир угрожал, что у него при себе имеется оружие.

Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске - якобы для дозаправки, чтобы хватило топлива долететь до государства в Центральной Азии.

"Следствие планирует в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу", - сообщает пресс-служба СК РФ.

В ходе досмотра подозреваемого и проверки судна взрывчатых веществ и оружия найдено не было.

"По результатам медицинского освидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено. Вместе с тем, учитывая некоторую неадекватность его поведения и тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - прокомментировала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее отсутствие у злоумышленника признаков алкогольного или наркотического опьянения подтвердили и бортпроводницы рейса Сургут-Москва, который с опозданием, но все же приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. "Он вел себя адекватно, речь была связная, запаха алкоголя не было", - рассказали девушки.

Следователи допросили членов экипажа и всех совершеннолетних пассажиров, которым не повезло оказаться на борту угнанного самолета. Изъяты записи камер видеонаблюдения.