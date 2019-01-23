Новости

Следком Новгородчины проверит факт смерти женщины от свиного гриппа 11:09
В Петербурге произошел пожар в технологическом институте 11:04
В Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Ахманов 11:02
В Черном море возобновили поиск моряков с горящих судов 10:52
Британский фермер признался в подделке "Стоунхенджа" 10:45
Ученые обнаружили ранее неизвестные кровеносные сосуды 10:42
Видео: Автоледи не заметила, как из машины выпал ребенок 10:42
Замкнутый, но безобидный: Соседи рассказали о характере угонщика Boeing 10:32
Ученые назвали точный объем оползня в Хабаровском крае 10:28
В Твери устранена авария, оставившая без тепла 16,7 тысячи человек 10:24
В Якутии погиб водитель загоревшегося бензовоза 10:22
Крымская хоккеистка победила на турнире в США в составе сборной РФ 10:19
Жителю Югры предьявили обвинение в угоне самолета 10:18
Детский омбудсмен Кузбасса: Школьники падают в голодные обмороки 10:00
В Самаре из-за ЧП на теплотрассе отменены занятия в 11 школах 10:00
Эксперта в Приморье смущает аргументация переселения тигра Амура 09:59
Смоленские школьницы унизили и избили одноклассницу 09:51
В Приамурье задержан глава приюта, где погибли десятки собак 09:47
Экипаж рейса Сургут-Москва: Угонщик не был пьян и угрожал применить оружие 09:47
Кабмин ограничил уровень зарплат в подведомственных учреждениях 09:46
В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона 09:45
Названы риски для мозга в случае отказа писать руками 09:39
В Московском зоопарке родился первый детеныш в 2019 году 09:35
Загоревшиеся в Черном море танкеры находились под санкциями США 09:32
Патриарх Иерусалимский принял верующих УПЦ вместо Порошенко 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 10:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителю Югры предьявили обвинение в угоне самолета

Текст: Татьяна Воробьева

Следственный комитете РФ предъявил обвинение в угоне воздушного судна 41-летнему жителю Югры по пункту "в" часть 2 статьи 211 УК РФ. Во время перелета из Сургута в Москву мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета на Афганистан. При этом пассажир угрожал, что у него при себе имеется оружие.

Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске - якобы для дозаправки, чтобы хватило топлива долететь до государства в Центральной Азии.

"Следствие планирует в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу", - сообщает пресс-служба СК РФ.

Фото: RT/youtube.com
СК выложил видео допроса. Угонщик не вспомнил, почему хотел в Афганистан

В ходе досмотра подозреваемого и проверки судна взрывчатых веществ и оружия найдено не было.

"По результатам медицинского освидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено. Вместе с тем, учитывая некоторую неадекватность его поведения и тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - прокомментировала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее отсутствие у злоумышленника признаков алкогольного или наркотического опьянения подтвердили и бортпроводницы рейса Сургут-Москва, который с опозданием, но все же приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. "Он вел себя адекватно, речь была связная, запаха алкоголя не было", - рассказали девушки.

Следователи допросили членов экипажа и всех совершеннолетних пассажиров, которым не повезло оказаться на борту угнанного самолета. Изъяты записи камер видеонаблюдения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Правительство Следственный комитет УрФО ХМАО Ханты-Мансийск Попытка угона самолета Сургут-Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владельцам электроплит могут отменить льготы на электричество
Кабмин ограничил уровень зарплат в подведомственных учреждениях
Патриарх Иерусалимский принял верующих УПЦ вместо Порошенко
Австрия: "Северный поток-2" будет запущен вопреки давлению США
В Твери устранена авария, оставившая без тепла 16,7 тысячи человек