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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин прошел повторную реабилитацию

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Семейный архив Фокиных Фото: Семейный архив Фокиных
Фото: Семейный архив Фокиных

Спасенному из-под завалов в Магнитогорске Ване Фокину, имя которого теперь известно всей стране, сегодня исполнился годик и четыре месяца. С первых дней января он находится под пристальным наблюдением врачей, и уже попривык к людям в белых халатах - успел познакомиться с московскими, магнитогорскими и челябинскими докторами. После последнего, 10-дневного курса реабилитации в Челябинской областной детской клинической больнице, впереди у Ванечки две недели отдыха, которые он проводит дома с мамой, папой и страшим братом Димой. А затем нужно будет снова показаться врачам для оценки динамики восстановления, сообщила "РГ" мама малыша Ольга Фокина.

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- Как-то по особенному праздновать не собираемся, - сообщила "РГ" мама Ольга Фокина. - Попьем чаю с рулетом и печеньками, которые очень уж полюбились Ванечке. Просто все соберемся за одним столом. Слава Богу, ножка потихоньку восстанавливается, Ваня на нее наступает, но врачи говорят, что дальнейшая реабилитация нам необходима.

По словам президента московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, восстановление малыша идет нормально, никаких дополнительных героических усилий прилагать не требуется. Однако последствия тяжелой травмы не решаются за одну неделю, требуется терпение.

Заведующая отделением медицинской реабилитации ЧОДКБ №1 Алла Галимзянова пояснила, что из-за вызванной травмой неправильной постановкой стопы Ване необходим целый комплекс развивающих процедур. В клинике для него изготовили специальный ортез-аппарат для правильной фиксации стопы, проведены процедуры механотерапии, стимулирующие развитие мышц ног, массаж, ЛФК и многое другое.

Фото: Пресс-служба мэрии Магнитогорска
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- В день выходило до десяти процедур, - пояснила Ольга Фокина. - Но все они вполне терпимые, и Ваня перенес их хорошо. Хотя поначалу и очень настороженно следил за тем, что с ним собираются делать врачи. Сейчас аппарат на ножку надеваем только во время сна, пробуем ходить. Правда, пока придерживаем за ручки. Но прогресс есть: ждем, когда пойдет сам.

Появились в жизни маленького Вани и первые слова. Кроме традиционных "папа, мама, баба и деда" научился требовательным "дай" и "нельзя". И не потому, что ему часто что-то запрещают родители. Просто где-то налету схватил и "распробовал" новое словцо, которое теперь использует к месту и не к месту.

Пережитую 31 декабря трагедию в доме Фокиных стараются не вспоминать. Главное, что потерянный во время взрыва и пролежавший под завалами более 35 часов Ванечка чудом остался жив, вернулся домой и стараниями многих и многих людей идет на поправку.

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