В Екатеринбурге приостановили строительство храма

В центре Екатеринбурга остановлено строительство храма святой Екатерины. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил мэр города Александр Высокинский, возведение храма может быть продолжено после референдума местных жителей.

"К опросу мы готовимся. По итогам, соответственно, будем продолжать диалог с горожанами", - подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что такой серьезный опрос займет около 20 дней, и призвал общественность дождаться его результатов.

Напомним, в Екатеринбурге несколько дней проходили несанкционированные акции протеста горожан против выбранного места для собора. Президент России Владимир Путин предложил городским властям устроить опрос жителей и только после этого принимать окончательное решение.