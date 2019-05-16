Росавиация запросила у МАК документы по сертификационным испытаниям SSJ100

Росавиация запросила Межгосударственный авиационный о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100, сообщили в Росавиации.

"В МАК направлен запрос незамедлительно представить в ведомство исчерпывающую документацию по результатам сертификационных испытаний самолета "Сухой Суперджет" RRJ-95".

Первичную сертификацию самолета такого типа в предыдущие годы проводил МАК, пояснили в Росавиации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что МАК направил в Росавиацию информацию о ходе расследования авиаинцидента в аэропорте "Шереметьево". Самолет авиакомпании "Сухой Суперджет 100" 5 мая после обнаруженных в полете неполадок был вынужден вернуться в аэропорт и совершил жесткую посадку. В начавшемся пожаре погиб 41 человек.