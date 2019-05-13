СК: Идентифицированы личности 40 из 41 погибшего авиапассажира Superjet

Правда, по данным СК России, опознаны останки не всех погибших авиапассажиров, как сообщали информационные агентства со ссылкой на источники, а большинства жертв чрезвычайного происшествия. Идентификация одного погибшего - гражданина США - еще продолжается и будет завершена в ближайшее время.

По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, молекулярно-генетические экспертизы тел 40 погибших завершены, личности всех идентифицированы.

В СК напомнили, что продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после гибели людей при аварийной посадке, следовавшего рейсом Москва-Мурманск самолета. Следователи ведут дело по части 3 статьи 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В рамках расследования допрошены пострадавшие авиапассажиры, персонал аэропорта, сотрудники авиакомпании и иные лица. Следователи, по словам Светланы Петренко, со специалистами Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжают изучение данных с изъятых бортовых самописцев авиалайнера. Проведены выемки всех касающихся авиапроисшествия документов.

В СКР рассказали, что были назначены экспертизы, результаты которых в совокупности с другими доказательствами позволят восстановить объективную картину произошедшего и сделать выводы о причастности конкретных к лиц к совершению преступления.

Напомним, авиационное происшествие, в результате которого погиб 41 человек (40 пассажиров рейса Москва-Мурманск и один бортпроводник) произошло 5 мая. В авиалайнер Superjet 100 примерно через 10 минут после взлета попала молния. В самолете произошел отказ некоторых автоматических систем, в связи с чем командир воздушного судна принял решение вернуться в Шереметьево. При посадке надломились стойки шасси, и самолет загорелся. Была проведена экстренная эвакуация пассажиров и экипажа, но выжить смогли лишь 37 человек, находящихся в носовой части самолета. Все, кто был в хвостовой части самолета, погибли.

Следствие рассматривает несколько версий авиапроисшествия - техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия, а также недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших технический осмотр борта работников.