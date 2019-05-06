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06.05.2019 11:54
Рубрика: Экономика

Родственники погибших в результате авиакатастрофы получат выплаты

Текст: Евгений Гайва
Министр труда России Максим Топилин дал поручения установить членам семей погибших граждан в авиакатастрофе в Шереметьево пенсии по случаю потери кормильца, сообщили в ведомстве.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

В частности, Пенсионному фонду России поручено провести установление членам семей погибших граждан пенсии по случаю потери кормильца, а Роструду - организовать работу по расследованию группового несчастного случая с тяжелыми последствиями.  

Фото: AP
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Как пояснили в министерстве, по закону "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" семьям погибших при исполнении трудовых обязанностей полагаются выплаты по одному миллиону рублей. 

К таким гражданам относятся, в частности, члены экипажа, граждане, находившиеся в командировке. Меры по обеспечению выплат должны принять Роструд и Фонд социального страхования России.

По распоряжению Министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина при ведомстве создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате катастрофы самолета Шереметьево.

 Министр Максим Топилин и коллектив Минтруда России выразили глубокие соболезнования родственникам и близким погибших.

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошла вечером 5 мая. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в Мурманск, но после 28 минут полета экстренно вернулся в аэропорт. Посадить самолет удалось только со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели, затем огонь перекинулся на всю хвостовую часть.

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В катастрофе погиб 41 человек. Спаслись 33 пассажира и четыре члена экипажа. Возбуждено уголовное дело. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП.

Ространснадзор внепланово проверяет "Аэрофлот", аэропорт "Шереметьево" и Госкорпорацию по организации воздушного движения. Как пояснили "Российской газете" в Росавиации, расследованием происшествия займется Международный авиационный комитет. Ему уже переданы два найденных бортовых самописца.

Экономика Пенсии и пособия Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Минтруд Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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