Родственники погибших в результате авиакатастрофы получат выплаты

Министр труда России Максим Топилин дал поручения установить членам семей погибших граждан в авиакатастрофе в Шереметьево пенсии по случаю потери кормильца, сообщили в ведомстве.

В частности, Пенсионному фонду России поручено провести установление членам семей погибших граждан пенсии по случаю потери кормильца, а Роструду - организовать работу по расследованию группового несчастного случая с тяжелыми последствиями.

Как пояснили в министерстве, по закону "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" семьям погибших при исполнении трудовых обязанностей полагаются выплаты по одному миллиону рублей.

К таким гражданам относятся, в частности, члены экипажа, граждане, находившиеся в командировке. Меры по обеспечению выплат должны принять Роструд и Фонд социального страхования России.

По распоряжению Министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина при ведомстве создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате катастрофы самолета Шереметьево.

Министр Максим Топилин и коллектив Минтруда России выразили глубокие соболезнования родственникам и близким погибших.

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошла вечером 5 мая. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в Мурманск, но после 28 минут полета экстренно вернулся в аэропорт. Посадить самолет удалось только со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели, затем огонь перекинулся на всю хвостовую часть.

В катастрофе погиб 41 человек. Спаслись 33 пассажира и четыре члена экипажа. Возбуждено уголовное дело. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП.

Ространснадзор внепланово проверяет "Аэрофлот", аэропорт "Шереметьево" и Госкорпорацию по организации воздушного движения. Как пояснили "Российской газете" в Росавиации, расследованием происшествия займется Международный авиационный комитет. Ему уже переданы два найденных бортовых самописца.