Тела всех погибших в авиакатастрофе в Шереметьево опознаны

Опознаны тела всех погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

"Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена. Все тела идентифицированы​​​", - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Он добавил, что в данный момент проводится оформление экспертных заключений.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. В пожаре погиб 41 человек. Всего на борту самолета находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

Среди версий произошедшего, озвученных Следственным комитетом России, - техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия, а также недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших технический осмотр борта работников.

Расшифровка "черных ящиков" может занять до месяца.