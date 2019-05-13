Тела всех погибших в авиакатастрофе в Шереметьево опознаны

Опознаны тела всех погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
"Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена. Все тела идентифицированы", - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Он добавил, что в данный момент проводится оформление экспертных заключений.
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. В пожаре погиб 41 человек. Всего на борту самолета находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.
Среди версий произошедшего, озвученных Следственным комитетом России, - техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия, а также недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших технический осмотр борта работников.
Расшифровка "черных ящиков" может занять до месяца.