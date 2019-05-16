Ubisoft бесплатно раздает ПК-версию симулятора зимних видов спорта Steep

Компания Ubisoft объявила о бесплатной раздаче игры Steep - аркадного симулятора зимних экстремальных видов спорта.

В ней игроков ждут заснеженный открытый мир, соревновательный дух и множество сетевых социальных элементов.

Базовую версию Steep можно получить бесплатно в онлайн-магазине Ubisoft с 16 по 21 мая по этой ссылке. Ее стандартный ценник - 1499 рублей.

Ранее игру раздавали на консоли PlayStation 4 в январской подборке PS Plus. Возможно, скоро бесплатную версию получат и игроки на Xbox One.