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Ubisoft бесплатно раздает ПК-версию симулятора зимних видов спорта Steep

16.05.2019,  
17:30
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Ubisoft Фото: Ubisoft
Фото: Ubisoft

Компания Ubisoft объявила о бесплатной раздаче игры Steep - аркадного симулятора зимних экстремальных видов спорта.

В ней игроков ждут заснеженный открытый мир, соревновательный дух и множество сетевых социальных элементов.

Базовую версию Steep можно получить бесплатно в онлайн-магазине Ubisoft с 16 по 21 мая по этой ссылке. Ее стандартный ценник - 1499 рублей.

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Ранее игру раздавали на консоли PlayStation 4 в январской подборке PS Plus. Возможно, скоро бесплатную версию получат и игроки на Xbox One.

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