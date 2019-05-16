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Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Виктор Похмелкин, председатель Движения автомобилистов России

Снижение скоростного режима на автодорогах в зимний период к ожидаемым результатам, мне кажется, не приведет.

Для повышения безопасности дорожного движения надо не ужесточать правила, а тщательнее следить за их выполнением. Какой толк от запретов и ограничений, если они не соблюдаются?

Фото: iStock
Нужно ли снижать скорость на дорогах в зимнее время

Предложение же снизить скорость движения автомобилей зимой приведет лишь к увеличению числа штрафов. И вообще все последние инициативы наших законодателей, я имею в виду то же предложение отменить пятидесятипроцентную скидку при оплате штрафов, а также увеличить штрафные санкции за некоторые нарушения правил дорожного движения, выдвигаются, на мой взгляд, главным образом с одной целью - с целью пополнения бюджета за счет автомобилистов.

Сейчас на дорогах повсеместно устанавливают камеры. А крупные города давно уже находятся под прицелом систем видеонаблюдения. Но дело в том, что многие из камер фиксации нарушений ПДД принадлежат не государственным конторам. И часть денег от штрафов получают эти самые негосударственные конторы. Но если штрафов будет больше, то и средств в бюджет станет поступать больше.

Если есть объективная необходимость снизить скорость движения автомобилей на определенном участке дороги - установите там соответствующие знаки. Пусть будет хоть двадцать километров в час. Но именно на каким-то ограниченном участке. Тотальное же снижение скорости - это бессмысленно.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Оставьте уже ПДД в покое. Дайте людям возможность пожить по каким-то правилам хотя бы года два. А то автомобилисты даже не успевают отслеживать все те изменения, которые в последнее время регулярно вносятся в ПДД. Молниеносно все меняется. Еще вчера мы ездили так, а сегодня уже иначе. И те, кто по привычке продолжают ездить, как вчера, автоматом попадают в число нарушителей. Людям нужно время, чтобы свыкнуться с новыми правилами, запомнить их. Поэтому я сейчас обеими руками голосую за стабильность. Уверяю вас, что это гораздо лучшим образом отразится на безопасности дорожного движения.

Касаемо утверждения, что при меньшей скорости движения меньше изнашивается дорожное полотно, то оно тоже не бесспорно. В некоторых местах у нас дороги перестилают ежегодно. Даже там, где установлены скоростные ограничения. Шипованная резина, конечно, отчасти способствует износу, но также влияет и климат, когда зимой температура прыгает от плюса к минусу. А еще - коррупция и воровство в сфере дорожного строительства. Не будем греха таить, это есть. И с этим надо бороться. А не скорости повсеместно ограничивать.

Власть Безопасность Правоохранительная система Изменение ПДД
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