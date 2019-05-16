Володин поторопил коллег по поводу поправок о питании школьников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов ускорить работу над законопроектом о горячем питании для школьников. Как выяснилось, законопроект уже находится на стадии обсуждения с правительством. Отметим, что тему, связанную с питанием детей, прокомментировал президент РФ Владимир Путин.

Речь о важных изменениях, о которых говорил в апреле глава кабмина Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом. По его словам, российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях. При этом должны соблюдаться нормы по молочным продуктам, сокам, фруктам. Тем самым глава правительства поддержал предложение депутатов.

Для создания такого законопроекта в ГД была создана рабочая группа.

Володин в ходе пленарного заседания напомнил, что прошло уже достаточно времени.

- Коллеги, где закон? - поинтересовался он. - Месяц прошел, как председатель правительства нас поддержал и дал поручение в связи с этим. Он призвал оперативно инициировать законопроект о питании детей как совместный - от всех фракций.

В свою очередь, вице-спикер, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что законопроект готов и находится на обсуждении с правительством. Кроме того, вместе с коллегой по фракции, зампредом ГД Ириной Яровой, он подготовил дополнительную поправку, рассказал Неверов.

- Чтобы в законопроекте было отражено, что горячее питание для учащихся начальных классов школ предоставляется бесплатно, - подчеркнул он.

Парламентарий пояснил, что до 24 мая все профильные ведомства должны дать свои заключения на законопроект. Затем он будет оперативно подготовлен к внесению и подписан всеми фракциями.

На эту тему высказался президент России Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта. Он считает, что количество детей, получающих бесплатное питание в школах, может быть увеличено. Однако все же выступил за проведение тщательных расчетов. Власти должны взять на себя только те обязательства, которые будут в состоянии выполнить, подчеркнул глава государства.

"А так, конечно, сама по себе идея сделать бесплатным для детей как можно больше чего, в том числе питание, над этим всегда нужно думать", - указал президент.