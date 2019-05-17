Доказано внеземное происхождение амулета Тутанхамона

Команда планетологов из Университета Кертина (Австралия) во главе с Аароном Кавози разгадала загадку 100-летней давности, установив, что знаменитое пустынное древнеегипетское желтое стекло появилось в результате удара метеорита о землю.

Исследование опубликовано в журнале Geology, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Речь идет о почти чистом кремнеземе, так называемом ливийском стекле. В частности, из этого материала был изготовлен ритуальный скарабей - амулет, который на груди носил фараон Тутанхамон.

Образцы этого материала были найдены в египетской пустыне более ста лет назад. С тех пор ученые пытаются разгадать тайну происхождения стекла. До сих пор считалось, что оно могло сформироваться в результате атмосферного взрыва болида над поверхностью.

Предыдущие исследования показали, что пустынное стекло образовалось 29 миллионов лет назад. Оно встречается на площади более нескольких тысяч квадратных километров в западном Египте.

Аарон Кавози исследовал крошечные частицы минерала циркона, обнаруженные в образцах пустынного стекла. Анализ показал, что циркон сохранил свидетельства присутствия в нем в древности минерала рейдита, который образуется только под воздействием большого давления при ударе метеорита о поверхность.

"Это тема постоянных дискуссий: образовалось ли стекло во время удара метеорита о поверхность или во время воздушного взрыва, - говорит доктор Кавози. - Оба этих события могут вызвать плавление пород. Однако только удары метеоритов создают мощные волны, которые формируют минералы высокого давления. Присутствие следов рейдита доказывает, что стекло было создано именно в результате удара метеорита".