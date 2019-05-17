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17.05.2019 21:10
Рубрика: Спорт

"Анадолу" обыграл "Фенербахче" в "Финале четырех" Евролиги

Текст: Илья Соболев (Витория-Гастейс)
Турецкий "Анадолу Эфес" сенсационно обыграл "Фенербахче" со счетом 92:73 в первом полуфинальном матче "Финала четырех" баскетбольной Евролиги.

Еще в четверг Витория-Гастейс, где проходит "Финал четырех", наслаждалась тишиной повседневного существования, а уже сегодня улочки города наводнили "желто-черные" толпы. Это в столицу Басконии пожаловали фанаты "Фенербахче". Впрочем, несмотря на многочисленность болельщики "Фенера" как-то безболезненно вписались в городской ландшафт. Обошлось без эксцессов: максимум, что позволяли себе турки, - дружные речевки в промежутках между дегустацией местных вин. Не исключено, что пыл фанатов несколько охладила погода, установившаяся в Витории. Столбик термометра в день игры опустился до девяти градусов, а небо заволокло совершенно недружелюбными тучами.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Болельщики "Анадолу Эфес" тоже приехали, но, конечно, не в таком количестве. На 15-тысячной "Фернандо Буэса Арене" им хватило одного сектора на самой верхотуре. А вот фанаты "Фенербахче" выкупили билеты по всей чаше. И когда началось объявление составов команд, неистово гудел уже весь стадион.

У "Фенера", между тем, как ни в чем не бывало, выбежали на паркет Никола Калинич и Ян Веселы, участие которых в "Финале четырех" было вроде бы под большим сомнением. Без хитростей на этой стадии - никуда.

К "Анадолу" столько внимания, как к сопернику приковано не было. Подопечные Ергина Атамана вообще прибыли в Виторию в качестве главного аутсайдера "Финала четырех" и могли себе позволить играть без особого давления. "Матч мастеров и мечтателей" - так охарактеризовала Евролига встречу турецких команд.

Первую четверть команды прошли ноздря в ноздрю, а во второй "Анадолу" удалось даже вырваться вперед. На большой перерыв игроки "Эфеса" ушли, ведя в счете - 45:40. В третьей четверти картина не изменилась. "Мечтатели" совершенно не собирались расставаться со своей мечтой. Несколько раз "Фенеру" удавалось вплотную приблизиться к сопернику. Но когда казалось, что чемпионы Евролиги-2017 вот-вот раздавят земляков, "Анадолу" вдруг доставал из "рукава" шальной трехочковый и остужал порыв "Фенербахче". Более того, к концу третьей четверти эфесовцы даже приумножили свое преимущество - 89:71, заставив крепко призадуматься болельщиков в "желто-черном".

Фото: РИА Новости.
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Пока подопечные легендарного Желько Обрадовича приходили в себя, "Анадолу" в самом дебюте четвертой 10-минутки сделал отрыв 16-очковым - 73:57. Кураж поймали лидеры "Эфеса", Шэйн Ларкин, практически не промахивавшийся со средней дистанции, и серб Василие Мичич, попадавший из каких-то немыслимых позиций. Оба, к слову, легко миновали 20-очковый рубеж, а Ларкин с 30 баллами стал самым результативным участником матча. Что делать с этой парочкой и как самим наладить игру в атаке, "Фенербахче" так и не придумал. Впервые за последние четыре года этого клуба не будет в решающем матче "Финала четырех". Зато в нем дебютирует "Анадолу".

Спорт Баскетбол
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