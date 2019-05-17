Astana Piano Passion назвал победителей в младшей и средней группах

Новости

Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat 13:55
Воронежский врач заплатит 400 тысяч рублей за смерть пациента 13:53
Песков рассказал о возможности встречи Путина и Аббаса 13:47
Евросоюз объявил о создании механизма введения санкций за кибератаки 13:42
СК: У краснодарского "доктора Франкенштейна" не было диплома 13:42
В Кремле дали оценку действиям властей Екатеринбурга 13:40
Видео: На трассе под Тюменью обрушился пешеходный мост 13:35
Названа дата премьеры продолжения мультсериала "Разочарование" 13:34
В Вологде должник до смерти избил коллектора 13:22
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 13:19
В Югре на территорию ледового дворца забрел медвежонок 13:19
СК раскрыл подробности авиадебоша пенсионерки в Крыму 13:14
Комик Крис Рок снимет продолжение хоррор-франшизы "Пила" 13:11
Следствие установило заказчиков и исполнителей убийства Захарченко 13:06
В Симферополе выбран подрядчик реконструкции набережной Салгира 12:59
В Кремле рассказали об ответе на новые санкции США 12:58
Немецкая подлодка зацепила дно у побережья Норвегии 12:41
"Бостон" победил "Каролину" и вышел в финал Кубка Стэнли 12:20
Акция в поддержу детского телефона доверия проходит в России 12:18
"Деривация-ПВО" получила белорусский прицельный комплекс 12:10
В ДНР приняли 2,5 тысячи заявлений на получение паспортов РФ 12:08
Видео: в Москве началось прощание с Сергеем Доренко 12:08
В детском центре Абакана открыли игровую зону с тюремной камерой 12:07
Владимир Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения 12:03
Вышел первый трейлер сериала "Бэтвумен" 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
17.05.2019 13:15
Рубрика: Культура

Astana Piano Passion назвал победителей в младшей и средней группах

Текст: Татьяна Эсаулова
Это уже пятый по счету Международный фестиваль классической музыки и конкурс юных пианистов Astana Piano Passion, который проводит в столице Казахстана Нур-Султане Денис Мацуев.
Художественный руководитель конкурса Astana Piano Passion Денис Мацуев Фото: Предоставлено организаторами конкурса Astana Piano Passion Художественный руководитель конкурса Astana Piano Passion Денис Мацуев Фото: Предоставлено организаторами конкурса Astana Piano Passion
Художественный руководитель конкурса Astana Piano Passion Денис Мацуев Фото: Предоставлено организаторами конкурса Astana Piano Passion

Пять лет для международного состязания - время, позволяющее подвести некоторые итоги. Одним из достижений конкурса является расширение его географии. 

Фото: AFP/ Jack GUEZ
Сергей Лазарев вышел в финал "Евровидения"

Желающих принять участие в конкурсе становится все больше. В этом году было подано 114 заявок из 20 стран мира. Это 36 участников из России, 20 - из Казахстана, 15 - из Китая. В списке соревнующихся - музыканты из Австралии и Белоруссии, Грузии и Монголии, Южной Кореи и Украины, США и Азербайджана, Болгарии и Канады, Сербии и Японии, а также по одному участнику из Израиля, Коста-Рики, Румынии, Польши и Тайваня.

Astana Piano Passion сразу стал одним из ярчайших событий культурной жизни страны: в этом большая заслуга Министерства культуры и спорта Казахстана. На конкурсе обязательной частью программы каждого участника является исполнение произведения казахстанских композиторов. Денис Мацуев, председатель жюри Astana Piano Passion отмечает: 

- Я очень рад за фортепианную школу Казахстана. Колорит музыки казахских композиторов необычный, оригинальный; за эти пять лет мы услышали такое разнообразие в их музыке! Это широта, глубина, теплота и богатство души казахского народа. Здесь, на конкурсе, мне неважно, откуда приехали талантливые дети, эти искорки - из России, Китая или Казахстана… Америки, Японии или Украины: это все наши большие друзья, члены нашей потрясающей команды. Мы переживаем за них и делаем все возможное, чтобы каждый вырос в глубокого серьезного музыканта.

Фото: предоставлено организаторами Турецко-русского фестиваля классической музыки в Анталье.
Первый Турецко-русский фестиваль классической музыки прошел в Сиде

16 мая в Большом зале "Астана Опера" - на лучшей концертной площадке страны - состоялись финальные конкурсные прослушивания участников младшей и средней возрастных групп. Маленькие виртуозы выступили в сопровождении Симфонического оркестра "Астана Опера", дирижировал заслуженный деятель Республики Казахстан Ержан Даутов.

По результатам прослушиваний жюри конкурса объявило победителей в младшей группе (возраст до 10 лет):

Шан-Ен Пай (Тайвань) - I премия; Внутских Захар (Россия) - II премия; Корзун Агафья (Россия) - III премия. 

В средней группе (возраст 11-14 лет): 

Адриан Ромофф (США) - I премия; Федор Орлов (Россия) - II премия. III премию поделили между тремя участниками: это Кэвин Чен (Канада), Юнсео Ю (Южная Корея) и Анна Небаба (Украина).

Сегодня определятся победители в старшей группе (возраст от 15 до 18 лет). Финалистами стали четыре участника: Синчен Уан (Китай), Дарья Подорожнова (Россия), Алия Асанова (Казахстан) и Даниил Немов (Россия).

18 мая в Большом концертном зале "Астана Опера" состоится Торжественная церемония закрытия конкурса и гала-концерт с участием Дениса Мацуева. 

Кстати, зрители могут следить за ходом конкурсных выступлений онлайн-режиме на сайте конкурса. 

Фото: Ирина Штольба
Юрий Башмет привез в Ярославль две мировые премьеры

Справка "РГ":

Фестиваль-конкурс Astana Piano Passion создан в 2013 году по инициативе Акимата города Астаны Имангали Тасмагамбетова (ныне Посла Республики Казахстан в Российской Федерации), Общественного фонда "Accordi di Astana" и народного артиста России Дениса Мацуева. 

Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры и спорта РК и Акимата города Нур-Султан.

В составе жюри - музыканты из семи стран мира: Валерий Пясецкий (Россия), Толеген Мухамеджанов (Казахстан), Ли Минцян (Китай), Максим Могилевский (США), Борис Петрушанский (Италия ), Амир Тебенихин (Казахстан-Германия) и Мартин Энгстрем (Швеция).

Призовой фонд международного конкурса "Astana Piano Passion" составляет $60000.

Культура Музыка Классика Культура Культурный обмен В мире экс-СССР Казахстан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
Следствие установило заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Оператор "Северного потока-2" допустил перенос срока сдачи проекта
Помпео охарактеризовал переговоры с Путиным как успешные
Спикер Верховной Рады Парубий объявил о развале парламентской коалиции