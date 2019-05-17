Astana Piano Passion назвал победителей в младшей и средней группах

Это уже пятый по счету Международный фестиваль классической музыки и конкурс юных пианистов Astana Piano Passion, который проводит в столице Казахстана Нур-Султане Денис Мацуев.

Пять лет для международного состязания - время, позволяющее подвести некоторые итоги. Одним из достижений конкурса является расширение его географии.

Желающих принять участие в конкурсе становится все больше. В этом году было подано 114 заявок из 20 стран мира. Это 36 участников из России, 20 - из Казахстана, 15 - из Китая. В списке соревнующихся - музыканты из Австралии и Белоруссии, Грузии и Монголии, Южной Кореи и Украины, США и Азербайджана, Болгарии и Канады, Сербии и Японии, а также по одному участнику из Израиля, Коста-Рики, Румынии, Польши и Тайваня.

Astana Piano Passion сразу стал одним из ярчайших событий культурной жизни страны: в этом большая заслуга Министерства культуры и спорта Казахстана. На конкурсе обязательной частью программы каждого участника является исполнение произведения казахстанских композиторов. Денис Мацуев, председатель жюри Astana Piano Passion отмечает:

- Я очень рад за фортепианную школу Казахстана. Колорит музыки казахских композиторов необычный, оригинальный; за эти пять лет мы услышали такое разнообразие в их музыке! Это широта, глубина, теплота и богатство души казахского народа. Здесь, на конкурсе, мне неважно, откуда приехали талантливые дети, эти искорки - из России, Китая или Казахстана… Америки, Японии или Украины: это все наши большие друзья, члены нашей потрясающей команды. Мы переживаем за них и делаем все возможное, чтобы каждый вырос в глубокого серьезного музыканта.

16 мая в Большом зале "Астана Опера" - на лучшей концертной площадке страны - состоялись финальные конкурсные прослушивания участников младшей и средней возрастных групп. Маленькие виртуозы выступили в сопровождении Симфонического оркестра "Астана Опера", дирижировал заслуженный деятель Республики Казахстан Ержан Даутов.

По результатам прослушиваний жюри конкурса объявило победителей в младшей группе (возраст до 10 лет):

Шан-Ен Пай (Тайвань) - I премия; Внутских Захар (Россия) - II премия; Корзун Агафья (Россия) - III премия.

В средней группе (возраст 11-14 лет):

Адриан Ромофф (США) - I премия; Федор Орлов (Россия) - II премия. III премию поделили между тремя участниками: это Кэвин Чен (Канада), Юнсео Ю (Южная Корея) и Анна Небаба (Украина).

Сегодня определятся победители в старшей группе (возраст от 15 до 18 лет). Финалистами стали четыре участника: Синчен Уан (Китай), Дарья Подорожнова (Россия), Алия Асанова (Казахстан) и Даниил Немов (Россия).

18 мая в Большом концертном зале "Астана Опера" состоится Торжественная церемония закрытия конкурса и гала-концерт с участием Дениса Мацуева.

Кстати, зрители могут следить за ходом конкурсных выступлений онлайн-режиме на сайте конкурса.

Справка "РГ":

Фестиваль-конкурс Astana Piano Passion создан в 2013 году по инициативе Акимата города Астаны Имангали Тасмагамбетова (ныне Посла Республики Казахстан в Российской Федерации), Общественного фонда "Accordi di Astana" и народного артиста России Дениса Мацуева.

Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры и спорта РК и Акимата города Нур-Султан.

В составе жюри - музыканты из семи стран мира: Валерий Пясецкий (Россия), Толеген Мухамеджанов (Казахстан), Ли Минцян (Китай), Максим Могилевский (США), Борис Петрушанский (Италия ), Амир Тебенихин (Казахстан-Германия) и Мартин Энгстрем (Швеция).

Призовой фонд международного конкурса "Astana Piano Passion" составляет $60000.