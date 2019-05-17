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Еще не выпущенный смартфон-монстр Xiaomi стал самым мощным в мире

17.05.2019,  
18:46
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Сооснователь и руководитель Xiaomi Линь Бинь опубликовал на своей странице в Weibo результаты тестирования нового смартфона Redmi K20 в бенчмарке AnTuTu. Скриншот поста опубликовал ресурс MyDrivers.

Вы не ослышались - грядущий суперфлагман Redmi будет называться K20 (буква K, по слухам, означает killer, намек на "убийцу флагманов"). Что подкрутили в смартфоне, неизвестно, но в тестах он выдал рекордные 458754 балла, став безусловным лидером всех времен и народов.

Названы мощнейшие Android-смартфоны. Лидер - Xiaomi за 38 тысяч рублей

Конечно, это не делает смартфон автоматически лучшим - у него может оказаться посредственная камера, могут вылезти огрехи "сырого" софта. Однако рейтинг AnTuTu пользуется популярностью и может свидетельствовать о запасе мощности устройства.

Среди доступных на рынке моделей самой мощной по версии авторов рейтинга является Xiaomi Mi9. Его результат - 371 тысяча баллов.

Заметим, что линейка (точнее, уже бренд) Redmi относится к бюджетным. Первая модель смартфона Redmi, выпущенная после ребрендинга, получила название Redmi Note 7 - в официальной рознице она продается по цене от 13990 рублей. Можно надеяться, что и K20, несмотря на всю его монструозность, будет обходиться покупателям не сильно дороже. А еще в нем будет NFC.

Если все сложится удачно, то анонс Redmi K20 состоится 25 мая. О характеристиках, в принципе, уже все известно - в Индии очень ждут этот аппарат, и местные инсайдеры стараются вовсю.

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