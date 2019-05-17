Аллегри ушел с поста главного тренера "Ювентуса"

Подробности такого решения руководства "бьянконери" не сообщаются. Однако, по данным СМИ, специалист трижды проводил с клубом переговоры о новом контракте, но к соглашению стороны так и не пришли. Ранее в прессе возникала противоречивая информация о том, продолжит ли Массимилиано работу в команде, хотя контракт тренера рассчитан до конца сезона-2019/2020.

Вице-президент "Юве" Павел Недвед подчеркивал, что Аллегри останется в команде. Но слухи не прекращались, отчасти их подогрел и сам специалист, заявил, что разочарован этим сезоном и, в частности, тем, что команда не сумела вновь побороться за победу в Лиге чемпионов. И это при том, что на внутренней арене "Ювентус" без особых проблем завоевал очередной чемпионский титул.

Все точки в этом вопросе поставлены сегодня. "Массимилиано Аллегри не будет на тренерской скамье "Ювентуса" в сезоне-2019/20", - сказано в сообщении клуба.

Отмечается также, что завтра Аллегри и президент "бьянконери" Андреа Аньелли дадут совместную конференцию, где, вероятно, расскажут подробно, почему было принято именно такое решение. Пока неясно, где специалист продолжит работу, но, по слухам, он может возглавить "ПСЖ". А в "Ювентус", что любопытно, может вернуться Антонио Конте, уже работавший с командой в 2011-2014 годах.