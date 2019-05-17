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17.05.2019 09:29
Рубрика: Общество

NASA отобрало 11 компаний для создания лунных модулей

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

Американское космическое агентство NASA выбрало 11 компаний для проведения исследований и изготовления прототипов посадочных модулей, которые примут участие в программе освоения Луны "Артемида" (Artemis).

Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте агентства. Сообщается, что с отобранными компаниями будут заключены контракты. Им предстоит в течение шести месяцев разработать прототипы космических аппаратов, предназначенных для посадки на Луну.

Фото: NASA/GSFC/Arizona State University
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Создание прототипов должно снизить риски, связанные с планированием "прилунения" модулей, в которых будут находиться люди. В NASA считают, что совместные усилия позволят высадить астронавтов на Луну уже к 2024 году.

Так, планируется отправить на южный полюс спутника Земли мужчину и женщину. А к 2028 году лунные миссии должны стать регулярными. В список NASA включены компании из восьми штатов США: Aerojet Rocketdyne, Blue Origin, Boeing, Dynetics, Lockheed Martin, Masten Space Systems, Northrop Grumman Innovation Systems, OrbitBeyond, Sierra Nevada Corporation, SpaceX и SSL.

"Чтобы ускорить наше возвращение на Луну, мы бросаем вызов традиционным способам ведения бизнеса, - заявил глава программы исследования Луны Маршалл Смит. - Мы упростим все, начиная от процедуры закупок и заключения контрактов до разработки оборудования".

По его словам, "государственно-частное партнерство по изучению систем высадки людей на Луну является важным шагом в этом процессе". К слову, план NASA состоит в том, чтобы доставить астронавтов на низкую лунную орбиту, плавно опустить их на поверхность, а затем вернуть обратно на корабль.

Агентство также изучит возможности дозаправки посадочных модулей, чтобы сделать их многоразовыми. Кстати, общая сумма вознаграждения для отобранных компаний составит 45,5 миллиона долларов.

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