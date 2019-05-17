Лавров принимает участие в заседании глав МИД Совета Европы

Министры иностранных дел стран-членов Совета Европы собрались в столице Финляндии, чтобы обсудить будущее организации и разрешить кризис, возникший из-за лишения российской делегации права голоса в ПАСЕ, в связи с которым Россия перестала платить взносы в бюджет этого института. Принимает участие в заседании и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как ожидается, на этой встрече, проходящей в конгресс-центре "Финляндия-холл" за закрытыми для прессы дверями, будет положительно решен вопрос о возвращении прав российским парламентариям.

За это выступают Финляндия, являющаяся действующим председателем в СЕ, Франция, которой сегодня будут переданы полномочия председателя, Германия и многие другие страны. "Думаю, что большинство в Комитете министров выступают за то, что Россия должна и дальше оставаться в Совете Европы, мы должны разрешить этот вопрос", - отметил глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом заседания.

В Москве также ожидают, что на встрече будут приняты конкретные решения, которые приведут к выправлению ситуации и восстановлению прав российской делегации в ПАСЕ. "Министерская сессия в Хельсинки имеет решающее значение для дальнейшей судьбы Совета Европы", - отметили в МИД РФ.

Впрочем, будущее организации станет ясно только после выборов нового генсека, которые пройдут в июне, и примет ли в них участие российская сторона. В Москве считают, что лишь после этого может быть положительно решен вопрос со взносами.

Однако в СЕ нет согласия. Против возвращения России прав в ПАСЕ выступают в первую очередь Украина и страны Балтии (именно по их инициативе в 2014 году было принято решение, приведшее в итоге к кризису в организации). Глава МИД Украины Павел Климкин даже отказался приезжать на нынешнюю сессию и пригрозил тем, что Киев не будет выполнять Минские соглашения, если российским парламентариям вернут право голова. Примечательно, что именно в этих странах существует проблема защиты прав национальных меньшинств, и Россия постоянно привлекает в этому внимание. Как отметили в МИД РФ, этот вопрос Лавров затронет и сегодня.