Лавров: РФ надеется, что решение КМСЕ будет выполняться

Новости

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма 17:06
Человек погиб при взрыве парового котла под Якутском 17:04
В Иванове в газопровод закачали воду место газа 16:57
МВД: Уфимский ХК "Салават Юлаев" обманули на два миллиона рублей 16:51
ВЦИОМ проверит данные о ложных опросах жителей Екатеринбурга по храму 16:40
ВЦИОМ готов провести опрос о строительстве храма в Екатеринбурге 16:40
Ночь музеев 2019:танцы среди экспонатов и инклюзивные программы 16:38
Минюст проработает вопрос об отказе от клеток в судах 16:33
Самолет украинской авиакомпании экстренно сел из-за угрозы взрыва 16:30
Число заболевших кишечной инфекцией в Новоульяновске увеличилось до 34 16:29
День пионерии в столице отметят линейкой 16:29
Вышел первый трейлер фильма "Зулейха открывает глаза" 16:24
Финал "Игры престолов" покажут на экране размером с четырехэтажный дом 16:22
Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину 16:19
Трамп отложил введение пошлин на автомобили 16:16
В Екатеринбурге власти разработают форму опроса о храме 16:12
Минск: Чем будет занят третий трудовой семестр молодежи 15:55
В ГД предложили думе Екатеринбурга найти компромисс в ситуации с храмом 15:54
Климкин подаст в отставку 15:43
Нового Бэтмена может сыграть звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон 15:41
Топ-менеджеры ХК "Торпедо" задержаны по подозрению в растрате 15:37
Садовники Польши просят отменить беспошлинный ввоз фруктов из Украины 15:35
Вышел трейлер российского военного вестерна "Красный призрак" 15:30
В Екатеринбурге открыли "горячую линию" для вопросов о строительстве храма 15:23
Женщина, заразившая подростка ВИЧ, осуждена на три года 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
17.05.2019 15:35
Рубрика: Власть

Лавров: РФ надеется, что решение КМСЕ будет выполняться

Текст: Юрий Когалов (Хельсинки)
Комитет министров Совета Европы подтвердил, что все члены организации имеют равные права и обязанности. Это решение открывает путь для преодоления кризиса, созданного ПАСЕ, лишившей в 2014 году права голоса российскую делегацию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по окончании сессии.
Фото: Lehtikuva/Vesa Moilanen via REUTERS Фото: Lehtikuva/Vesa Moilanen via REUTERS
Фото: Lehtikuva/Vesa Moilanen via REUTERS
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Лавров: США грубо нарушают договор о нераспространении ядерного оружия

"Центральным вопросом заседания была тема, которая связана с решением, принятым ПАСЕ еще в 2014 году, в соответствии с которым, вопреки положениям устава СЕ, российские парламентарии были лишены права голоса и целого ряда других важных прав. Это грубо нарушило уставное положение о равенстве всех государств во всех органах Совета Европы", - подчеркнул Лавров. По его словам, последовательная линия Москвы, направленная на "восстановление справедливости", генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, а также большинством делегаций.

"В итоге сегодня было принято решение, которое четко подтвердило, что, как и записано в уставе, каждое государство-член Совета Европы имеет равные права и равные обязанности. Это, по сути дела, открывает путь для преодоления кризиса, который был создан неправомерным решением Парламентской ассамблеи Совета Европы. Надеемся, что это решение будет всеми исполняться", - заявил глава МИД РФ.  По словам Лаврова, "ждать осталось недолго". "В июне состоится очередная сессия ПАСЕ, и если это решение будет выполняться, именно там будет поставлена окончательная точка в ситуации, когда наши парламентарии не могли полноправно участвовать в работе ассамблеи", - подчеркнул министр.

Он также напомнил, что, будучи лишенной в ПАСЕ "суверенных, неотъемлемых прав", Россия на протяжении почти трех лет продолжала добросовестно выплачивать взносы в бюджет организации. При этом Москва предупреждала, что вечно так продолжаться не может, и если права парламентариев не будут восстановлены, РФ заморозит выплаты. "Что мы в итоге и сделали", - отметил Лавров, добавив, что лишь этот своеобразный "шантаж" помог "нашим партнерам" осознать недопустимость ситуации, которая сложилась в ПАСЕ.

Напомним, главы МИД Совета Европы, собравшиеся в Хельсинки для поиска решений для вывода СЕ из кризиса, согласились сегодня, что все государства-члены организации должны иметь "равные права при участии в заседаниях Комитета министров и работе Парламентской ассамблеи". Министры также высказали пожелание, чтобы все члены Совета Европы приняли участие в июньском заседании ПАСЕ, на котором будет выбран новый генеральный секретарь организации, в также судьи Европейского суда по правам человека.

По словам источника в российской делегации, решение КМСЕ создало все условия для возвращения прав российской делегации, лишило ПАСЕ возможности в будущем ограничивать в правах, гарантированных уставом СЕ, парламентариев отдельных стран. Будет ли это решение выполнено, покажет сессия Парламентской ассамблеи, которая состоится в 20-х числах июня. Москва со своей стороны после успешного разрешения вопроса готова выплатить в бюджет организации те средства, которые были заморожены в течение последних 2 лет (по 33 миллиона евро за каждый год).

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ

По мнению экспертов, опрошенных "РГ", восстановление прав российских парламентариев снимет с повестки дня вопрос о выходе России из Совета Европы, возможность которого не исключалась. По словам заведующей отделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежды Арбатовой, Россия и Совет Европы нуждаются друг в друге. "Само вступление России в СЕ в 1996 году можно считать успехом российской дипломатии, поскольку Совет Европы - единственная западная организация, которая распространила свое членство на Россию после распада СССР", - говорит Арбатова. Членство в этой структуре не только налагает на Россию дополнительные обязательства, но и дает определенные и весьма существенные преимущества, например, предоставляет ей авторитетную международную трибуну для заявления своей позиции и проведения в жизнь национально-государственных интересов, в частности в связи с дискриминацией русскоязычных общин на территории бывшего СССР.

Научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ - ВШЭ со своей стороны отметил, что несмотря на ряд негативных моментов с членством России в СЕ связаны и очень позитивные вещи, "например, бессрочный мораторий на применение смертной казни".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Правительство МИД Международные организации Совет Европы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Климкин подаст в отставку
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
Следствие установило заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Оператор "Северного потока-2" допустил перенос срока сдачи проекта
Помпео охарактеризовал переговоры с Путиным как успешные