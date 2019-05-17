Лавров: РФ надеется, что решение КМСЕ будет выполняться

"Центральным вопросом заседания была тема, которая связана с решением, принятым ПАСЕ еще в 2014 году, в соответствии с которым, вопреки положениям устава СЕ, российские парламентарии были лишены права голоса и целого ряда других важных прав. Это грубо нарушило уставное положение о равенстве всех государств во всех органах Совета Европы", - подчеркнул Лавров. По его словам, последовательная линия Москвы, направленная на "восстановление справедливости", генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, а также большинством делегаций.

"В итоге сегодня было принято решение, которое четко подтвердило, что, как и записано в уставе, каждое государство-член Совета Европы имеет равные права и равные обязанности. Это, по сути дела, открывает путь для преодоления кризиса, который был создан неправомерным решением Парламентской ассамблеи Совета Европы. Надеемся, что это решение будет всеми исполняться", - заявил глава МИД РФ. По словам Лаврова, "ждать осталось недолго". "В июне состоится очередная сессия ПАСЕ, и если это решение будет выполняться, именно там будет поставлена окончательная точка в ситуации, когда наши парламентарии не могли полноправно участвовать в работе ассамблеи", - подчеркнул министр.

Он также напомнил, что, будучи лишенной в ПАСЕ "суверенных, неотъемлемых прав", Россия на протяжении почти трех лет продолжала добросовестно выплачивать взносы в бюджет организации. При этом Москва предупреждала, что вечно так продолжаться не может, и если права парламентариев не будут восстановлены, РФ заморозит выплаты. "Что мы в итоге и сделали", - отметил Лавров, добавив, что лишь этот своеобразный "шантаж" помог "нашим партнерам" осознать недопустимость ситуации, которая сложилась в ПАСЕ.

Напомним, главы МИД Совета Европы, собравшиеся в Хельсинки для поиска решений для вывода СЕ из кризиса, согласились сегодня, что все государства-члены организации должны иметь "равные права при участии в заседаниях Комитета министров и работе Парламентской ассамблеи". Министры также высказали пожелание, чтобы все члены Совета Европы приняли участие в июньском заседании ПАСЕ, на котором будет выбран новый генеральный секретарь организации, в также судьи Европейского суда по правам человека.

По словам источника в российской делегации, решение КМСЕ создало все условия для возвращения прав российской делегации, лишило ПАСЕ возможности в будущем ограничивать в правах, гарантированных уставом СЕ, парламентариев отдельных стран. Будет ли это решение выполнено, покажет сессия Парламентской ассамблеи, которая состоится в 20-х числах июня. Москва со своей стороны после успешного разрешения вопроса готова выплатить в бюджет организации те средства, которые были заморожены в течение последних 2 лет (по 33 миллиона евро за каждый год).

По мнению экспертов, опрошенных "РГ", восстановление прав российских парламентариев снимет с повестки дня вопрос о выходе России из Совета Европы, возможность которого не исключалась. По словам заведующей отделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежды Арбатовой, Россия и Совет Европы нуждаются друг в друге. "Само вступление России в СЕ в 1996 году можно считать успехом российской дипломатии, поскольку Совет Европы - единственная западная организация, которая распространила свое членство на Россию после распада СССР", - говорит Арбатова. Членство в этой структуре не только налагает на Россию дополнительные обязательства, но и дает определенные и весьма существенные преимущества, например, предоставляет ей авторитетную международную трибуну для заявления своей позиции и проведения в жизнь национально-государственных интересов, в частности в связи с дискриминацией русскоязычных общин на территории бывшего СССР.

Научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ - ВШЭ со своей стороны отметил, что несмотря на ряд негативных моментов с членством России в СЕ связаны и очень позитивные вещи, "например, бессрочный мораторий на применение смертной казни".