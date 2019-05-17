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Рубрика: В мире

Мадуро назвал Трампа преступником из-за запрета полетов в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: REUTERS/Manaure Quintero Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: REUTERS/Manaure Quintero
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: REUTERS/Manaure Quintero

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на намерение США закрыть авиасообщение с Боливарианской республикой. Он назвал американского лидера Дональда Трампа преступником, мешающим движению всех граждан мира.

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Мадуро добавил, что, запретив полеты, Соединенные Штаты навредили самим себе. По его словам, из США в Венесуэлу чаще всего едут проживающие в Америке венесуэльцы, которые занимаются бизнесом, часто путешествуют и навещают родных. Он также назвал случившееся нарушением прав граждан на свободу передвижения, сообщает РИА Новости.

"Дональд Трамп, вы - агрессор, вы атаковали свободу на передвижение венесуэльцев и граждан всего мира через запрет полетов", - подытожил глава Венесуэлы. По его мнению, действиями Соединенных Штатов движет "желание мести и ненависть" к южноамериканской стране.

Минтранс США ранее поручил приостановить полеты всех пассажирских и грузовых самолетов в Каракас. В ведомстве сослались на "беспорядки и насилие, которые сейчас творятся в аэропортах" Венесуэлы, хотя конкретных фактов беспорядков именно в воздушных гаванях страны не привели. Между тем компания Laser Airlines заявила, что выполняемые рейсы из Майами в Каракас будут продолжены.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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