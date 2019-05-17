Уильям Генри Маккарти, обладатель нескольких прозвищ, самое известное из которых - Билли Кид, - один из ярчайших представителей причудливого пантеона героев Дикого Запада. Как и полагается такой фигуре, его лихой судьбинушке посвящено несколько фильмов, и ещё в нескольких он появляется как второстепенный персонаж.

В 1973 году Сэм Пекинпа снял "Пэта Гэрретта и Билли Кида". Там сошедший с кривой дорожки экс-бандит, а ныне шериф Пэт Гэрретт в исполнении иконы вестернов Джеймса Коберна гоняется за своим бывшим подельником Билли, сыгранным иконой кантри-музыки Крисом Кристофферсоном. А на фоне этого весьма продолжительного процесса то и дело сверкает обаятельной улыбкой третья икона - молодой Боб Дилан, вдобавок одаривший картину культовым саундтреком (шлягер Knockin' on Heaven's Door - как раз оттуда).

На рубеже восьмидесятых и девяностых образ отчаянного весельчака вне закона снова воплотили на больших экранах - в неровной, местами нескладной, но довольно бойкой и динамичной дилогии "Молодые стрелки" с Эмилио Эстевесом в главной роли, где также успели отметиться Кифер Сазерленд, Чарли Шин, Вигго Мортенсен и другие. "Стрелки" предлагали оригинальную трактовку легенды о смешливом преступнике - с альтернативным финалом и большим углублением в её бэкграунд. Затем бренные кости харизматичного преступника, прославленного собственным убийцей - тем самым Пэтом, на долгие годы оставили в покое.

Опять потревожить неспокойный дух решился небезызвестный актёр Винсент Д'Онофрио, некоторое время назад начавший предпринимать попытки переквалифицироваться в режиссёра. Появившись три года назад в крепком ремейке "Великолепной семёрки" Антуана Фукуа, он, очевидно, настолько проникся духом Дикого Запада, что свою вторую полнометражную картину (первую - "Не ходи по лесу" - уже никто и не вспомнит) снял именно в этом жанре. Прихватив с собой из "Семёрки" прирождённого ковбоя Итана Хоука.

Каст "Малыша Кида" может похвастать не только Хоуком. Здесь ещё есть поросший кустистой бородищей Крис Пратт - в необычном амплуа отмороженного бандита, а шкодливую ухмылку Билли Кида успешно примерил обладатель внешности обаятельного злодея Дэйн ДеХаан. Небедным актёрским составом фильм Д'Онофрио, собственно, и привлекает внимание, однако, увы, ненадолго: вскоре зритель обнаруживает, что иных достоинств у него, в общем-то, нет.

Сценарист Эндрю Лэнхем ("Стеклянный замок" с Бри Ларсон и Вуди Харрельсоном) решил соригинальничать и вести повествование от лица рано осиротевшего парнишки по имени Билли (бывают же совпадения!), который вместе со своей старшей сестрой Сарой сталкивается с суровыми нравами Америки XIX века и примыкает к банде своего бедового тёзки. Главный герой ленты - Билли-младший, так что пусть локализация заголовка не вводит вас в заблуждение: The Kid - в первую очередь, этот самый мальчуган, в то время как бандит в сюжет лишь на время заглядывает.

Что даже не так уж и обидно, потому что персона Билли Кида особого интереса, несмотря на симпатичную игру ДеХаана, не вызывает. Довольно быстро становится ясно, что благородный разбойник - на самом деле никакой не благородный, а просто инфантильный эгоцентрик, который плевать на всех хотел. Судьба его, таким образом, тоже никакого сочувствия не вызывает.

То есть ясно это становится всем, кроме бедняги-протагониста, который тщится найти отцовскую опеку под пыльными лохмотьями бандита, несмотря на то, что ему неоднократно и прямым текстом говорят, что даже в жестоком мире Дикого Запада есть люди понадёжнее. Понимание приходит лишь когда сестра Сара, будучи привлекательной представительницей прекрасного пола, оставшись без присмотра, предсказуемо попадает в большие неприятности - по вине их дядюшки-козла. С этого момента вяленький сюжет начинает, наконец, движение в сторону своей насколько тривиальной, настолько долгожданной развязки.

До этого момента дотерпеть довольно тяжко, потому что развлекает картина свою публику в основном не шибко остроумными диалогами (а слабенькая озвучка удручающий эффект заметно усиливает) да несколькими посредственно снятыми перестрелками, часть из которых почти без изменений заимствована из фильма 1973 года и выглядит как их бледная копия. Словом, кому в наше время, когда сам жанр вестерна могут реанимировать и на пару часов вдохнуть в него свежий воздух разве что мастера постмодернистской деконструкции, нужна эта технически скудная и содержательно до безобразия дидактичная тягомотина - решительно непонятно.

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