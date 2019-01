Итан Хоук и Уиллем Дефо снимутся в вестерне в духе "Отступников"

Режиссер трудной судьбы Пол Шредер ("Мисима: жизнь в четырех главах", "Дневник пастыря", сценарист "Таксиста", "Бешеного быка", "Последнего искушения Христа", "Якудзы"), согласно данным SlashFilm уже готовится к своему следующему проекту, которым станет вестерн Nine Men from Now с Итаном Хоуком и Уиллемом Дефо.

В частности, издание ссылается на твит кинодеятеля Эрика Вебера, написавшего, что общался со Шредером, получившим награду в категории "Лучший оригинальный сценарий" за свой эколого-шаманский триллер с социальным манифестом "Дневник пастыря". Режиссер поведал Веберу, что работает сейчас над следующим фильмом, который должен стать вторым подряд проектом с Итаном Хоуком.

Возможно, это будет возвращение к одному из прежних сценариев Шредера, у которого было два названия: "Месть" (Vengeance) и Nine Men from Now. Известно также, что это может стать адаптацией сценария Берта Кеннеди для фильма Seven Men from Now режиссера Бадда Беттикера 1956 года, повествующего о потерявшем жену во время грабительского налета шерифе, жаждущего отомстить банде из семи человек.

Сам Шредер считает фильм Беттикера наполнен особой символикой. Поэтому, если это действительно будет ремейк, вряд ли стоит ожидать иного, кроме как экзистенциальной драмы в диких условиях.

Вместе с тем прошлом году режиссер в интервью Deadline приоткрыл немного завесу тайны над будущим проектом. Сюжет, чьи детали умалчиваются, отсылающий к "Отступникам", "Схватке" и т.д., будет построен на том, что персонажи Хоука и Дефо, играющие протагониста и антагониста соответственно, внезапно меняются ролями.

Не исключено, что режиссер, который почти всегда с трудом продвигает свои элегантные, но непростые по своей структуре фильмы, вновь обратится к компании A24, продвигавшей "Дневник пастыря" и сотрудничеством с которой Шредер был страшно доволен. При этом стоит отметить, что режиссер несколько раз хлестко отзывался о стриминговых сервисах вроде Netflix, поэтому ожидать его будущих работ на этих платформах вряд ли стоит.

Напомним, что "Дневник пастыря", получил ряд наград и был очень тепло встречен критиками. Особого внимания были удостоены сценарий и игра Хоука.