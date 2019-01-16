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Известные сценаристы готовят сериал про Наполеона

Новости
    16.01.2019, 12:36
Текст:   Феликс Зилич
Фото: Александр Поляков/ РИА Новости Фото: Александр Поляков/ РИА Новости
Фото: Александр Поляков/ РИА Новости

Этан Райфф и Сайрус Ворис - один из самых популярных сценарных дуэтов Голливуда.

За последние тридцать лет они успешно работали над мультфильмами ("Кунфу-панда"), фильмами ужасов ("Байки из склепа"; "Демон ночи"), боевиками ("Пуленепробиваемый монах") и костюмными блокбастерами ("Робин Гуд" Ридли Скотта).

Фото: kino-teatr.ru
Ольга Куриленко и Гэри Олдман сыграют в британском триллере "Курьер"

Исторический жанр интересует сценаристов в последние годы, кстати, чаще всего. Совсем недавно Райфф и Ворис принимали активное участие в работе над сериалом "Падение ордена". Также они готовят третий год полноценное телешоу про румынского воеводу Влада Цепеша, известного как Дракула.

Всего через месяц Райфф и Ворис представят на кинорынке Берлинского кинофестиваля свой новый проект - крупномасштабный сериал про Наполеона Бонапарта и его эпоху, сообщает Deadline. Обещают - с кучей аллюзий на одного "очень известного современного политического лидера".

Сценарий сериала уже готов. И есть даже режиссер, который воплотит его в жизнь, живой классик польского и европейского кино Агнешка Холланд.

Удачный выбор: во-первых, на Берлинале её очень любят. Два года назад фильм "След зверя" завоевал здесь один из главных призов. Во-вторых, за последние десять лет Холланд успела поработать на многих топовых телепроектах нового поколения ("Прослушка", "Карточный домик", "Убийство", "Тремей", "Ребёнок Розмари") и прекрасно изучила телевизионную кухню.

Кинорынок Берлиналя пройдет 12-13 февраля. Среди телепроектов, которые, вероятнее всего, будут представлены в его программе, заявлено много перспективных европейских новинок, включая новый телесериал Мики Каурисмяки.

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