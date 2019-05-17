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17.05.2019 21:50
Рубрика: В мире

Матвиенко: Турция не откажется от закупки С-400

Текст: Галина Мисливская (Стамбул)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Анкара не откажется от приобретения российских комплексов С-400, несмотря на сильное давление западных партнеров. Об этом рассказала журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с турецким лидером.

Посол: Ирак хочет закупить российские С-400

"Что касается С-400, он сказал, что давление на Турцию оказывается беспрецедентное, оно продолжается, но как президент заявил, никаких изменений в этом не будет", - сообщила она.

По словам Матвиенко, Эрдоган заверил, что Турция будет выполнять подписанные соглашения и не видит никаких оснований отказываться от закупки российских вооружений, тем более что С-400 - это не оружие нападения, а эффективное современное средство защиты.

"Здесь позиция Турции неизменна", - заключила она.

В мире Ближний Восток Турция Законодательная власть Совет Федерации
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