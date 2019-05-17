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17.05.2019 10:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минприроды не получало заключение Кусто по косаткам

Текст: Елена Березина
Минприроды ждет итоговых документов и от консилиума экспертов, и от команды французского океанолога Жан-Мишеля Кусто, сообщили "РГ" в министерстве.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

"К нам их официальное заключение еще не поступило. По предварительным данным, о которых нам известно, и в рекомендациях Жан-Мишеля Кусто, и в рекомендациях российских ученых рассматривались все возможные места выпуска животных. Бухта Средняя и Охотское море учеными оценены как возможные для выпуска, - напоминают в Минприроды и подчёркивают, - и в одном и в другом случае есть как плюсы, так и серьёзные риски. Оптимальное время для выпуска в бухту Средняя - до середины июня, в Охотское море - июль. Оптимально, и это говорят все эксперты, освободить там, где выловлены. Но даже Кусто делал ремарку, если только информация о вылове в Охотском море достоверна. Подтвердить это могут только многочисленные исследования и идентификация анализов косаток бухты Средней и диких косаток в Охотском море".

Путину доложат о письме знаменитостей по косаткам

Ранее сообщалось, что команда Жан-Мишеля Кусто призвала пересмотреть план по выпуску косаток непосредственно в бухту Средняя в Приморском крае, где находится "китовая тюрьма". "План, объявленный 15 мая, по выпуску 10 косаток, содержащихся на базе передержки в бухте Средняя, непосредственно в бухту к концу мая-началу июня, не учитывает рекомендации нашей международной команды и не соответствует оптимальному варианту выпуска, согласованному рабочей группой консилиума ВНИРО по адаптации косаток и белух, совещание которой прошло 14 мая", - говорится в сообщении.

В Минприроды это заявление не видели, но уточнили, что по более ранней информации "в рекомендациях Кусто фигурирует и третий вариант места выпуска - в ином месте традиционного обитания косаток". "Ученые признают, что и в оптимальном варианте выпуска- в Охотском море есть целый ряд рисков для жизни животных. Некоторые особи элементарно могут не перенесли транспортировку, которая длится 4 суток. В любом случае, документов итоговых и официальных мы ждём от обеих экспертных команд", - резюмировали в министерстве.

Общество Экология Правительство Минприроды Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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