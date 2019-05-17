Пять президентов подтвердили свой визит на инаугурацию Зеленского

Высшие должностные лица пяти стран уже подтвердили свой визит на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, в Киев точно приедут президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

Кроме того, как передает РИА Новости со ссылкой на украинское телевидение, свои визиты подтвердили вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и помощник генерального секретаря НАТО.

Между тем, по информации 112.ua, церемонию посетят также министр энергетики США Рик Перри, премьер-министр Молдавии Павел Филип, вице-премьер-министр Румынии по вопросам реализации стратегических партнерств Анна Бирчал, глава МИД Кении Моника Джума, госсекретарь хорватского МИД Здравка Бушич, спецпосланник премьер-министра Японии Синдзо Абэ и бывший федеральный президент Германии Кристиан Вульфф.

Судя по всему, этот список будет пополнятся. Инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая.