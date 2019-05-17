Помпео рассказал о сферах совпадения российско-американских интересов

Среди сфер совпадения интересов России и США глава Госдепартамента Майкл Помпео назвал борьбу с терроризмом, ситуацию в Афганистане и северокорейское досье.

"Когда я был директором ЦРУ, мы сотрудничали в сфере борьбы с терроризмом во всем мире, передавали информацию о террористических угрозах, - отметил госсекретарь в интервью радиостанции Fox News. - Благодаря информации, которую предоставили нам россияне, мы сохранили в безопасности американских граждан, я знаю также, что мы спасли жизни россиян".

Помпео подчеркнул, что сокращение насилия в Афганистане является благом для обеих стран. "Сейчас в Афганистане мы работаем над тем, чтобы добиться перемирия, - указал он. - Россия находится очень близко к Афганистану и испытывает террористическую угрозу, исходящую оттуда, так же этой угрозе могут быть подвергнуты и США".

Глава Госдепартамента уверен, что Россия, как и США, заинтересована в процессе денуклеаризации КНДР и нацелена помочь развитию северокорейской экономики после отказа страны от ядерной программы.

Помпео также назвал свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи успешными.

Первый визит Помпео в Россию на должности госсекретаря США обошелся без значимых результатов, но дал надежду на разморозку двусторонних контактов и постепенное налаживание отношений. Он был организован по американской просьбе. Переговоры Владимира Путина и госсекретаря США продлились больше полутора часов.