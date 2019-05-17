Представлен новый Minecraft, в который можно будет играть на улице

Microsoft продолжает праздновать 10-летний юбилей франшизы Minecraft. Ранее разработчики сделали оригинальную версию игры бесплатной и доступной для запуска в окне браузера, теперь же на официальном YouTube-канале появился полноценный анонсирующий ролик новой интерпретации знаменитой песочницы - Minecraft Earth.

На видео продемонстрирован примерный вариант геймплея. Игровой процесс осуществляется с помощью технологии дополненной реальности. Игроки, используя смартфоны, через камеру смогут "переносить" мир Minecraft в настоящую действительность. Похожие механики использовались в свое время в Pokemon Go.

Согласно заявлениям авторов проекта, Minecraft Earth - это полноценный порт "традиционного" Minecraft, только с AR-функциями - в нем присутствует все то, за что игру так любят.

Закрытый бета-тест стартует этим летом, все желающие могут подать заявки на участие. Минимальные версии операционных систем для смартфонов - Android 7 или iOS 10.