Пушков: Главное, чтобы места Климкина и Турчинова не заняли их клоны

Громкие отставки в украинской политике - закономерны. Более того, их недостаточно, если Киев исходит из подлинных интересов страны. Такое мнение выразил председатель комиссии совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Турчинов и Климкин уходят в отставку. Закономерно. Вряд ли кто будет сильно сожалеть", - написал сенатор на своей странице в Twitter, комментируя отставки главы украинского МИД Павла Климкина и секретаря СНБО Александра Турчинова.

При этом, по мнению Пушкова, "важно, чтобы эти ключевые позиции не заняли их клоны", поскольку "это сведет новое президентство к очередному раунду бесплодной русофобии".

"Забота о подлинных интересах Украины требует более адекватных фигур", - резюмировал Пушков.

Напомним, Климкин написал заявление об отставке, но направит его в Раду после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Турчинов объяснил свою отставку прекращением полномочий главы государства, который назначал его на эту должность.