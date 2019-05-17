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17.05.2019 15:25
Рубрика: Власть

Путин предложил рассмотреть практические испытания "Пересвета" и "Кинжала"

Текст: Айсель Герейханова (Сочи)
Боевые лазерные комплексы будут определять потенциал российской армии и флота на весь XXI век. С таким заявлением Владимир Путин выступил в пятницу на итоговом совещании по вопросам развития ОПК. Президент напомнил, что согласно новому формату, весенний цикл таких встреч был посвящен развитию и оснащению воздушно-космических сил. Открывая совещание, Путин рассказал, что боевые лазерные комплексы тактического уровня уже созданы на практике.
Фото: Завражин Константин/РГ Фото: Завражин Константин/РГ
Фото: Завражин Константин/РГ

"Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая тип оружия, который еще недавно, если по-честному сказать, встречался только в фантастических рассказах", - сказал президент. Путин уточнил, что речь идет о боевых лазерных комплексах тактического уровня и они "уже созданы на практике".

Президент подчеркнул, что важно своевременно реализовать эти проекты. "Потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - пояснил он.

Владимир Путин рассказал о новых задачах в космосе

По словам Путина, на совещании также будут рассмотрены "первые практические результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие "Пересвет" и авиационный ракетный гиперзвуковой комплекс "Кинжал".

Это уже четвертое военное совещание на этой неделе. Так, накануне Владимир Путин ставил задачи по развитию и модернизации ракетно-космической отрасли.

Власть Безопасность Армия Президент
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