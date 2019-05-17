Путин предложил рассмотреть практические испытания "Пересвета" и "Кинжала"

"Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая тип оружия, который еще недавно, если по-честному сказать, встречался только в фантастических рассказах", - сказал президент. Путин уточнил, что речь идет о боевых лазерных комплексах тактического уровня и они "уже созданы на практике".
Президент подчеркнул, что важно своевременно реализовать эти проекты. "Потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - пояснил он.
По словам Путина, на совещании также будут рассмотрены "первые практические результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие "Пересвет" и авиационный ракетный гиперзвуковой комплекс "Кинжал".
Это уже четвертое военное совещание на этой неделе. Так, накануне Владимир Путин ставил задачи по развитию и модернизации ракетно-космической отрасли.