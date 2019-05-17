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17.05.2019 20:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

РФ обеспечит строящиеся суда собственными газотурбинными двигателями

Текст: Евгений Гайва

Российская промышленность будет производить газотурбинные двигатели для строящихся фрегатов, рассказал президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Ранее такие двигатели производились на Украине. Сейчас работа по воссозданию производства силовых установок для фрегатов практически завершена, отметил глава ОСК.

Фото: Artem Tkachenko/Wikipedia.org
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"По крайней мере, по газотурбинным агрегатам мы смогли на "Сатурне" воссоздать две принципиальных машины максимальной мощностью до 20 тысяч лошадиных сил", - сказал Рахманов в эфире радио "Звезда". Тем самым Россия закрыла потребность в двигателях для строящихся фрегатов, пояснил он. Эти же двигатели предполагается использовать и на других кораблях.

Ранее в декабре 2018 года Алексей Рахманов заявлял, что российские двигатели оказались несколько дороже украинских, но при этом с более высоким коэффициентом полезного действия. Вся программа в целом получилась экономически эффективной и выгодной, отмечал он.

Предприятие "Сатурн", входящее в состав ОДК, располагается в городе Рыбинске. Оно выпускает газотурбинные двигатели для авиации, судов, морских и приморских промышленных объектов.

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