Собянин открыл новую дорогу в районе Метрогородка

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сегодня очередной участок Северо-Восточной хорды - от Щелковского шоссе от Лосиноостровской улицы. "Это гигантская эстакада в 2,5 км, одна из самых крупных в городе, - сказал глава города. - Ее появление значительно облегчит движение и на Щелковке, и на Открытом шоссе". Одновременно были открыты съезды с Открытого шоссе на внешнюю сторону хорды и съезды-заезды в Метрогородок через Лосиноостровскую улицу, плюс разворотная петля с внешней на внутреннюю сторону хорды.

В результате, по словам мэра, для жителей района Метрогородок, в котором проживают около 40 тысяч человек, существенно улучшится транспортная доступность. На это же будет нацелено и строительство развязки на Открытом шоссе, к которому строители приступят в самом ближайшем будущем.

Первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов поделился сложностями, с которыми столкнулись строители при прокладке нового участка хорды. Их было немало. С одной стороны, нужно было разместить отводы, попадающие в полосы Московского центрального кольца, а с другой - переложить газопровод и канализацию. Но сейчас это уже позади.

Напомним, общая протяженность дорог Северо-Восточной хорды составляет 35 км. Полностью магистраль будет готова в 2021 году. Первый участок, соединивший шоссе Энтузиастов и МКАД, завершен в сентябре 2028 года. На нем построили около 12 км дорог, в том числе шесть эстакад и подземные пешеходные переходы. В результате снизилась нагрузка на Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов и Щелковское шоссе, а также на восточные секторы МКАД и Третьего транспортного кольца. Закончены работы на втором участке, связавшем шоссе Энтузиастов с Измайловским шоссе. Это добавило хорде 15 эстакад, 5 пешеходных переходов и реконструированный железнодорожный путепровод. Еще 13,39 км добавилось со строительством третьего участка между Измайловским и Щелковским шоссе. Сейчас работы ведутся на четвертом участке между Щелковским и Открытым шоссе на участке длиной 9,2 км. Половина его уже открылась для движения год тому назад.

На введенном сегодня в строй участке осенью запланировано комплексное благоустройство и озеленение прилегающей территории. Там будет высажено 166 деревьев и более 1,7 тысячи кустарников.