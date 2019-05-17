Суд арестовал подозреваемого в финансировании "ИГ" на два месяца

Черемушкинский суд Москвы арестовал уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, который подозревается в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", на два месяца до 13 июля.

Напомним, что в четверг ФСБ сообщила о задержании Гуева, который по данным следствия с января 2015 года перечислил 50 миллионов рублей на банковские карты боевиков "ИГ" в Сирии. Также Гуев обвиняется в пересылке денег основателю исламского фонда "Мухаджирун" Исраилу Ахмеднабиеву (позывной "Абу Умар Саситлинский", объявлен в розыск за терроризм). Следователи Главного следственного управления СК РФ по Москве возбудили дело по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса о финансировании терроризма.

Как сообщают РИА Новости, в суде Гуев заявил, что относится "ко всем теоретическим организациям крайне негативно", занимается благотворительностью, а деньги пересылал для помощи африканским детям. Его адвокат добавил, что "тиражируемая в СМИ информация о распространении 50 миллионов рублей в корне неверна, в материалах дела имеется сумма 150 тысяч рублей". Он просил избрать Гуеву домашний арест.

По данным СК, в рамках уголовного дела были проведены обыски в доме подозреваемого, обнаружены банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература, а также иная атрибутика экстремистской направленности.