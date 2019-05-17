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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возбуждено дело об обнаружении в поликлинике "забытого" 2-летнего ребенка

Текст: Владимир Баршев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ после обнаружения в поликлинике двухлетней девочки, которую оставила там одну неизвестная женщина. Как сообщили в Главном следственного управления СК РФ по Москве, по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 125 Уголовного кодекса "Оставление в опасности" и статье 156 УК "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

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Напомним, вчера неизвестная женщина в медицинской маске на лице оставила девочку одну в поликлинике на севере Москвы и не вернулась за ней. Врачи обратились в правоохранительные органы. Сейчас девочка находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, отмечают в столичном СК.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения женщины, оставившей ребенка, и ее возможных родственников. Граждан, узнавших девочку и располагающих какой-либо информацией о ее месте проживания или родственниках, обратиться в Савеловский межрайонный следственный отдел ГСУ СК РФ по городу Москве по телефонам: 8-495-945-17-51 или 8-495-690-25-28.

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