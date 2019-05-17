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17.05.2019 17:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области будут развивать ГЧП в инфраструктурных проектах

Текст: Анна Шепелева (Самара)
В пятницу в правительстве Самарской области прошла пресс-конференция министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова. Он рассказал о перспективах работы ведомства в сфере ГЧП и приоритетных для региона проектах. От точечных быстроокупаемых кейсов область переходит к реализации инфраструктурных масштабных проектов.
Дмитрий Богданов: "Мы выходим с реализацией крупных инфраструктурных проектов на сумму свыше 200 миллиардов рублей". Фото: Правительство Самарской области Дмитрий Богданов: "Мы выходим с реализацией крупных инфраструктурных проектов на сумму свыше 200 миллиардов рублей". Фото: Правительство Самарской области
Дмитрий Богданов: "Мы выходим с реализацией крупных инфраструктурных проектов на сумму свыше 200 миллиардов рублей". Фото: Правительство Самарской области

Напомним, что в Москве на VI инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП" стало известно, что по итогам прошлого года Самарская область осталась в лидерах по уровню развития государственно-частного партнерства среди всех субъектов РФ. В губернии ввели семь объектов с использованием механизмов ГЧП общей стоимостью 4,8 миллиарда рублей, создали 1 048 рабочих мест.

Большая часть проектов реализована в сфере здравоохранения, благодаря им самарцам сегодня предоставляются новые медуслуги. Так в открывшемся ПЭТ-центре в Самаре с помощью новых технологий проводится диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях и патологий сердечно-сосудистой системы. По словам Дмитрия Богданова, теперь полностью закрыта потребность в подобных исследованиях для Самарской области. В госпитале "Мать и дитя" проводятся уникальные операции по лечению бесплодия и интенсивная терапия для новорожденных. Начал работу диализный центр на территории горбольницы №10 в Самаре, в котором оказываются услуги почечной терапии. Во всех вновь открывшихся учреждениях здравоохранения самарцы могут получить услуги в том числе по полису ОМС. В клинической больнице имени Середавина создано современное мощное отделение по стерилизации медицинских инструментов и белья. К слову, этот проект может быть масштабирован.

Фото: Правительство Самарской области
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- Сейчас в работе правительства Самарской области находится 81 проект, которые уже реализуются и предполагается реализовать с использованием механизма ГЧП. В 2019 годы мы сконцентрируем свое внимание в основном на инфраструктурных проектах, в дальнейшем они серьезно повлияют на эффективное развитие экономики региона, - пояснил Дмитрий Богданов.

Он остановился подробнее на инфраструктурных проектах Самарско-Тольяттинской агломерации, которые встраиваются в международный транспортный коридор Европа - Западный Китай. Это, прежде всего, возведение мостового перехода через Волгу с обходом Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал". Проект даст эффект в том числе для ОЭЗ "Тольятти", тольяттинской ТОСЭР, технопарка "Жигулевская долина" и международного аэропорта "Курумоч". На ближайшие три года уже заложены 30 миллиардов рублей капитального гранта из федерального бюджета. В целом стоимость проекта 200 миллиардов рублей, из них 67 миллиардов - из федеральной казны. В министерстве также рассчитывают в рамках этого проекта стать пилотным регионом для апробации беспилотных транспортных средств. Менее масштабный, но не менее нужный проект - железнодорожная ветка к ОЭЗ, уже заложены средства в бюджете на выкуп земельных участков, в ближайшее время совместный с Куйбышевской ЖД проект будет реализован. Скоростная железнодорожная магистраль появится и между Самарой и Тольятти, что позволит добираться на "Ласточках" до городов в два раза быстрее, чем сейчас. В дальнейшем от нее пойдет ветка прямо до аэропорта "Курумоч". Работы ориентировочно стартуют уже в следующем году.

В Самаре также построят автомагистраль "Центральную". Здесь регион рассчитывает на капитальный грант в три миллиарда рублей из федерального уровня, что позволит снизить вдвое финансовую нагрузку и сделает более рентабельным проект для  частного инвестора. Магистраль будет платной для проезда, но в условиях загруженности городских дорог скоростная магистраль будет экономически выгодна бизнесу и как воздух необходима самарцам.

Фото: Правительство Самарской области
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- Мы реализуем проекты через механизм ГЧП на общую сумму 15 миллиардов рублей. А сейчас выходим с реализацией крупных инфраструктурных проектов на сумму свыше 200 миллиардов рублей, которые серьезно повысят конкуренцию области и Тольятти, - пояснил министр.

Впрочем, в регионе не отказываются и от точечных проектов. Сейчас министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и профильные министерства готовят кейсы по таким направлениям, как организация отдыха и оздоровления детей и пансионаты для пожилых. Главное - грамотно упаковать проекты, просчитать экономику, снизить риски. Инвестиции в этих сферах более длинные, но запрос на эти услуги у самарцев есть.

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