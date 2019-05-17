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17.05.2019 11:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске срежут все штыри со школьных заборов после несчастного случая

Текст: Никита Зайков (Омск)

Глава Омска Оксана Фадина поручила демонтировать все острые штыри на ограждениях и заборах вокруг городских школ после несчастного случая с одним из детей.

При этом, как сообщили в городской администрации, образовательным учреждениям запрещено собирать на проведение этих работ деньги с родителей учеников. В противном случае, они могут обратиться в департамент образования мэрии.

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Как распорядиться демонтированными конструкциями и утилизировать их каждая школа будет решать сама.

Напомним, 24 апреля 12-летний школьник перелезал через забор гимназии № 88, однако нечаянно сорвался и упал на железный прут, который воткнулся ребенку в живот. Спасателям удалось срезать конструкцию и передать ребенка медикам. Он поступил в больницу в тяжелом состоянии.

Известно, что непосредственно до инцидента, мальчик бегал по крыше школьного склада, однако испугался окриков работников школы и оступился, пытаясь преодолеть забор.

Позже в отношении должностных лиц гимназии в областном Следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Сейчас врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное. Медикам не только удалось спасти жизнь мальчику, но и дать шанс на возвращение полноценного здоровья. В начале мая его перевели из реанимации в общую палату, сейчас он идет на поправку.

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