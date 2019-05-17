МИД: Россия не оставит без ответа новые американские санкции

Комментируя американские санкции против "Терека", в МИД России отметили, что не оставят без ответа этот выпад против российских граждан.

США продолжают попытки оказывать на Россию санкционное давление, полагая, что такими методами от российской стороны можно чего-то добиться, - отметили в МИД РФ. - При этом Вашингтон лишь выставляет себя в неблаговидном свете произвольным подведением под американские санкции, наряду с рядом российских граждан, специального отряда быстрого реагирования Росгвардии "Терек".

"Данное подразделение, дислоцированное в Чеченской Республике, известно заслугами в борьбе с террористическими группировками. Его бойцы постоянно рискуют жизнями ради безопасности не только России, но и других государств, ведь терроризм и криминал не знают границ, - подчеркнули на Смоленской площади. - Кому в таком случае пособничают США, пытаясь помешать усилиям по противостоянию международным террористам и бандитам? Ответ очевиден".

"Обращает на себя внимание также момент, выбранный для введения санкций, - указывают в российском внешнеполитическом ведомстве. - Прошло всего два дня после визита в Россию Госсекретаря США, и в Вашингтоне предприняли новый враждебный шаг. Там будто спешат свести на нет позитивную тональность состоявшихся переговоров и самим себе доказать собственную антироссийскую заряженность". В МИД России отмечают, что "это глубоко ущербная и контрпродуктивная линия, не позволяющая выводить двусторонние отношения из тупика".

"Разумеется, не оставим без ответа этот выпад против российских граждан, - заверяют российские дипломаты. - Властям США стоит задуматься, что их конфронтационное поведение не принесет никакой пользы. Оно лишь ведет к повышению напряженности в мире".

Напомним, в новый санкционный список попали бывший командир спецотряда "Терек" Руслан Геремеев, а также Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов. Рамзан Кадыров заявил, что авторы санкционного списка бойцов СОБР "Терек" будут включены в аналогичные "черные списки" Чеченской республики.