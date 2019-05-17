Помпео охарактеризовал переговоры с Путиным как успешные

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о хороших переговорах с Владимиром Путиным. Он признался, что американская сторона поехала на встречу ради "очень субстантивной повестки переговоров", которая в итоге оказалась успешной.

Госсекретарь добавил в интервью радиостанции Fox News, что взаимодействие США и России в области борьбы с терроризмом может служить примером успешного взаимодействия двух стран. По его словам, в этой сфере Москва и Вашингтон могут сотрудничать.

Первый визит Майка Помпео в Россию на должности госсекретаря США обошелся без значимых результатов, но дал надежду на разморозку двусторонних контактов и постепенное налаживание отношений. Он был организован по американской просьбе. Переговоры Владимира Путина и госсекретаря США продлились больше полутора часов.